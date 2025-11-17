נוסעים ברכבת? שימו לב לשינויים הדרמטיים בלוחות הזמנים

על רקע העלייה בביקושי הנסיעה ברכבת ישראל, הוחלט לשדרג את השירות ולהגדיל את תדירות הרכבות בתחנות רבות.

בחודש אוקטובר 2025 נרשם שיא של כל הזמנים בממוצע הנסיעות היומי ברכבת ישראל עם 298 אלף נוסעים - נתון הנסיעות היומי הגבוה ביותר שנרשם בתקופה זו, גידול של 14 אחוזים ביחס לנתון המקביל בשנת 2019 שעמד על 262 אלף, טרום הקורונה.

מגמת הביקושים המשיכה גם בתחילת חודש נובמבר הנוכחי (1-11.11.25), בו נרשם שיא של כל הזמנים עם ממוצע של 312 אלף נסיעות ליום.

החל מיום ראשון 23.11.25, תדירות הרכבות בכל תחנות טבעת השרון בתחנות רעננה, הוד השרון סוקולוב, כפ"ס נורדאו, ראש העין צפון, בני ברק, ראשל"צ משה דיין, יבנה מערב - תעלה לארבע רכבות מידי שעה, לכל כיוון, בשעות השיא (6:00-9:30, 15:00-19:00 בקירוב). בשעות השפל תעמוד תדירות הרכבות בתחנות אלה על שתי רכבות, מידי שעה, לכל כיוון.

טרגדיה בפרשת השחיתות בהסתדרות: אחד העדים נמצא ללא רוח חיים קובי אטינגר | 12:04

תדירות הרכבות בכל תחנות חולון ובת ים (צומת חולון, חולון וולפסון, בת ים יוספטל ובת ים קוממיות) תעמוד על 3 רכבות בשעה, לכל כיוון, בכל שעות השיא.

לצד שדרוג השירות הנוכחי בתחנות טבעת השרון, יבנה מערב וראשל"צ משה דיין, תחל בתחנות אלה בחודשים הקרובים הפעלת רכבות חשמליות חדישות ורבות קיבולת מסוג סימנס DDEMU, המסיעות עד כ-2,000 נוסעים כל אחת. רכבות אלה שולבו בשנה האחרונה בקווים מרכזיים נוספים כגון הקו לירושלים והקו הפרברי בין בנימינה ואשקלון, בהם נרשם שיפור משמעותי בשירות, הדיוק ונתוני העומסים בקרונות.

כמו כן ישודרג השירות בשעות הבוקר והערב (8:00-9:00,18:00-19:00) בתחנות אשקלון, יבנה מזרח ואשדוד עד הלום, עם שתי רכבות נוספות, אחת בבוקר ואחת בערב, אשר תעצורנה בתחנות אלה בשעות המצוינות ותאפשר שיפור השירות וצמצום העומסים.

בנוסף תאפשרנה רכבות אלה זמני החלפה מקוצרים של שש דקות בלבד לנוסעים בין תחנות הנגב המערבי לרחובות.

לצד אלה, יחולו שינויים קלים בזמני יציאת הרכבות בחלק מתחנות הרכבת.