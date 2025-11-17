בדיון שהתקיים היום (שני) בוועדת הכספים על רקע פניית מספר ראשי מועצות אזוריות שנכללות בטבעות מס הגודש, הקריא יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מיליביצקי, מכתב משרת התחבורה שציינה כי פנתה לרה"מ לביטול האגרה, אותה כינתה "מס יוקר המחייה על הפריפריה".

בפתח הדיון ציינה אושרת גני גונן, ראשת המועצה האזורית דרום השרון כי "לא הייתה מחשבה במסגרת אגרת הגודש, על המועצות הסמוכות לערים, הניחו שגם הן חלק מהשערים של אגרת הגודש. אנחנו מבקשים שתחריגו את המועצות הללו, אנחנו מבינים שזה בידי האוצר אבל מצפים שהמלצת ועדת הכספים תהייה כזו, אין לנו תחבורה ציבורית ושעד שלא תהייה לנו תפתרו אותנו".

יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, ביקר את הכוונה להטיל את אגרת הגודש בהעדר תשתית תחבורה ציבורית מספקת: "לבוא ולהטיל מיסים נוספים בלי שיש באמת פתרון אמיתי זה מעשה עיוולת", ציין וקרא לקבוע מינימום של זמינות תחבורה ציבורית וכי רק בהינתן שהיא קיימת, ניתן יהיה לדון על הטלת האגרה".

במהלך הדיון הקריא יו"ר הוועדה מכתב של שרת התחבורה, המביעה התנגדות נחרצת למס הגודש, מכנה אותו "מס מס יוקר המחייה על הפריפריה" וציינה כי פנתה לרה"מ בדרישה לבטלו. עוד ציינה במכתבה כי כל התקדמות מול זכיינים הינה מחדל, וכי הם יזכו ויתבעו את המדינה במיליארדי שקלים.

"אם אתם רוצים לגבות מיסים תגבו אבל אל תביאו כל מיני מיסים בתלבושת של איכות סביבה, במצב של אנשים שיש להם אוטובוס 4 פעמים ביום, ואתם מטילים עליהם מס כזה. אל תבואו לאנשים עם הזיות והנפצות שבניהם לבין השטח אין כלום, זה מנותק לחלוטין".

מנגד טענו נציגי משרד האוצר כי אגרת הגודש הינה צורך לאומי. הם ציינו כי מצב הגודש בישראל הוא "מהחמורים במדינות ה-OECD", וכי אף על פי שמושקעים מידי שנה עשרות מיליארדי שקלים בתשתיות ובסבסוד תחבורה ציבורית, "יש צורך לטפל בבעיה גם במיסוי". עוד הציעו באוצר לשבת שוב עם נציגי המועצות, אך אלה השיבו כי דבר לא ישנה את העובדה שאין להם אלטרנטיבה וכי יש לבטל את האגרה על ישוביי המועצות.

ח"כ ינון אזולאי הביע ספק רב אם ההכנות להטלת אגרת הגודש אכן יושלמו עד לשנת 2026, בעוד באוצר ציינו כי ההקמה מקדמת בצורה ראויה.

בתום הדיון ציין יו"ר הוועדה כי ללא הצגת תוכנית תחבורה ציבורית מקיפה העומדת ביעדים הנדרשים, הוועדה לא תאשר את כניסת החוק לתוקף, וקרא לאוצר לייצר אלטרנטיבות להכנסות בחוק ההסדרים הקרוב.