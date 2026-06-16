כיכר השבת
יום האופניים הבינלאומי

נתוני זק"א מחרידים: כמה מתים מתאונות אופניים קטלניות בישראל?

לקראת יום האופניים הבינלאומי, ארגון זק"א ועמותת אור ירוק מפרסמים נתונים קשים על היקף הנפגעים בתאונות דרכים שבהם מעורבים רוכבי אופניים | "העלייה במספר ההרוגים בשנה האחרונה מצביעה על הצורך הדחוף בהגברת הערנות של הרוכבים - מחובתנו לעצור את הקטל בכבישים", מדגישים בזק"א (בריאות)

אמ
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תאונת דרכים מחרידה (צילום: זק"א)

לקראת יום האופניים הבינלאומי, מפרסם ארגון זק"א, העוסק במלאכת הקודש של טיפול בכבוד המת ובזירות אסון, נתונים מדאיגים שליקט בשיתוף עם אור ירוק, אודות היקף תאונות הדרכים הקטלניות בהן מעורבים רוכבי אופניים בישראל. הנתונים מציגים מציאות כואבת שבה כלי תחבורה שהופך פופולרי יותר ויותר, גובה מחיר יקר בחיי אדם ומותיר משפחות רבות להתמודד עם אובדן פתאומי.

על פי הנתונים, בשנת 2025 נהרגו 21 רוכבי אופניים בתאונות דרכים קטלניות ברחבי הארץ, מתוכם 11 רוכבי אופניים רגילים ו-10 רוכבי אופניים חשמליים. מדובר בעלייה של שני הרוגים בהשוואה לנתוני שנת 2024. בחינת הנתונים בעשור האחרון, בין השנים 2016 ל-2025, מעלה כי נהרגו 110 רוכבי אופניים רגילים בתאונות דרכים, נתון המשקף ממוצע של 11 הרוגים בכל שנה - כמעט הרוג אחד בכל חודש, רח"ל.

מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, התייחס לנתונים והדגיש את המורכבות בשימוש בכלי רכיבה אלו: "לקראת יום האופניים הבינלאומי חשוב לזכור כי האופניים, ובפרט האופניים החשמליים, הם כלי תחבורה נפוץ ויעיל - אך גם כזה שעלול להפוך למסוכן מאוד כאשר לא מקפידים על כללי הבטיחות הבסיסיים ביותר. אנו עדים למציאות שבה כל רגע של חוסר תשומת לב יכול להסתיים בטרגדיה שמשנה את חייהן של משפחות שלמות לעד.

"הנתונים הקשים שאנו מציגים היום", הדגיש מנכ"ל זק"א, "מחייבים את כולנו - הרוכבים עצמם, ההורים והמחנכים, וכמובן מקבלי ההחלטות - להגביר באופן מיידי את האחריות האישית, לגלות ערנות מקסימלית בדרכים, ולהקפיד על אכיפה נחושה ובלתי מתפשרת כדי להציל חיים ולעצור את רצף האסונות".

מנכ"ל עמותת אור ירוק, עו"ד יניב יעקב, מסר: "רוכבי האופניים הם אוכלוסייה פגיעה. הם רוכבים על כלי רכב לא יציב, רוכבים בצידי הדרכים, בשולי הכביש לצד משאיות ואוטובוסים וחשופים לפגיעה מצד הנהגים. מדינת ישראל פספסה בגדול את תחום האופניים הרגילים. יכולנו להיות גן עדן לרכיבה עם אזור מישורי גדול ומזג אוויר יבש ברוב השנה.

"אסור להפקיר את הרוכבים ולכן יש לסלול עבורם שבילי רכיבה בערים ובמקביל לייצר עבורם אזורי רכיבה בטוחים בכבישים בינעירוניים. ברגע שיהיה בטוח יותר לרכוב בארץ, יותר ויותר יבחרו באופניים על פני כלי תחבורה אחרים. זה בריא, חוסך כסף, ידידותי לסביבה וזה חייב להיות גם בטוח".

דובר זק"א, ישראל חסיד, הוסיף ותיאר את המראות מהשטח: "מתנדבי זק"א פועלים בלב המצוקה, הם הראשונים להגיע לזירות תאונות הדרכים הקטלניות ונחשפים פעם אחר פעם למראות הקשים והבלתי נתפסים בזירות בהן מעורבים רוכבי אופניים. אנו רואים את תוצאות הרכיבה הלא זהירה ואת המחיר הכבד שמשפחות משלמות ברגע אחד של חוסר ערנות ושימת לב.

"אנו קוראים לציבור הרחב, מכל קצוות האוכלוסייה, לנהוג בהקפדה יתרה בעת רכיבה, שתהיה זהירה ומחושבת, להשתמש באמצעי מיגון תקניים ומצילי חיים, ולשמור באדיקות על חוקי התנועה - כדי למנוע את האסון הבא ולשוב הביתה בשלום".

תאונת דרכיםזק"א
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