טרגדיה בכביש 4: נהג משאית נלכד ונספה בשריפה לאחר התנגשות

זירת התאונה, הלילה ( צילום: דוברות מד"א )

אסון נוסף על כבישי ישראל: נהג משאית נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 4 סמוך למחלף חולות. הנהג נלכד בתוך המשאית שעלתה באש בעקבות התנגשות עם רכב פרטי, וצוותי החירום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל בשעה 02:42 לפנות בוקר. כוחות גדולים של מד"א, איחוד הצלה וכבאות והצלה מיהרו לזירה, שם נחשפה תמונה קשה של משאית בוערת לאחר התנגשות עם רכב פרטי. הנהג היה לכוד בתוך הרכב הבוער כשהוא סובל מחבלות קשות ביותר.

זירת התאונה, הלילה ( צילום: איחוד הצלה )