טרגדיה בכביש 4: נהג משאית נלכד ונספה בשריפה לאחר התנגשות

אסון נוסף על כבישי ישראל: נהג משאית נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 4 סמוך למחלף חולות. הנהג נלכד בתוך המשאית שעלתה באש בעקבות התנגשות עם רכב פרטי, וצוותי החירום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה.
הדיווח על התאונה הקשה התקבל בשעה 02:42 לפנות בוקר. כוחות גדולים של מד"א, איחוד הצלה וכבאות והצלה מיהרו לזירה, שם נחשפה תמונה קשה של משאית בוערת לאחר התנגשות עם רכב פרטי. הנהג היה לכוד בתוך הרכב הבוער כשהוא סובל מחבלות קשות ביותר.
פראמדיקית במד"א אנה מיניס וחובשי רפואת חירום במד"א שמחה חסיד ואורין ברסי תיארו את הזירה הקשה: "מדובר בזירה קשה מאוד. נהג המשאית היה לכוד בתוך המשאית כשהוא עם חבלה קשה מאוד וללא סימני חיים. ביצענו בדיקות רפואיות שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".
במקביל, חובשי איחוד הצלה יהושוע קורקוס, ישראל משה ואברימי איצקוביץ הגיעו לזירה ומסרו: "מדובר בתאונה בין רכב למשאית שעלתה באש. לצערנו נהג המשאית שהיה לכוד נהרג במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".
כוחות כיבוי פעלו בחילוץ הנהג
צוותי כבאות והצלה מתחנת ראשון לציון הוזעקו לזירה ופעלו בכיבוי השריפה ובחילוץ נהג המשאית. מדוברות כבאות והצלה נמסר: "צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת ראשון לציון פעלו בשריפת משאית בכביש 4 לכיוון דרום, סמוך למחלף חולות, בעקבות תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי. עם הגעתם למקום החלו לוחמי האש בפעולות כיבוי ובחילוץ נהג המשאית לידי כוחות הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו במקום".
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