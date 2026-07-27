כביש 1: משאית התהפכה בשער הגיא, מספר פצועים במקום | תיעוד

זירת התאונה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
מתנדבי איחוד הצלה העניקו היום (שני) סיוע רפואי ראשוני לנפגע באורח בינוני ושני נפגעים נוספים באורח קל בזירת תאונת דרכים עם מעורבות משאית שהתהפכה ופגעה במספר רכבים פרטיים בסמוך לתחנת הדלק שער הגיא.
מרדכי דוד גולדמן חובש באיחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה מסר: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לנפגע באורח בינוני עד קשה שסובל מחבלה קשה בגפיים". יצחק סממה חובש איחוד הצלה הוסיף: "הענקנו סיוע רפואי לשני נפגעים נוספים באורח קל ולאחר מכן פונו הנפגעים לבית החולים".
על פי הודעת גורמי הרפואה, צעירה בת 17 במצב בינוני, עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים.
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