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פיצוי משאגת הארי

יש סיבה לחגוג: מאות שקלים מחכים לכם עכשיו ברב-קו אונליין

רגע לפני שהוצאות החגים מתחילות לעייף, משרד התחבורה ו"רב-קו אונליין" מביאים בשורה שתסדר לכם בונוס כספי משמעותי במיוחד לתקציב המשפחתי - פיצוי של מאות שקלים לנוסעים שהחזיקו מנוי בתקופת מבצע "שאגת הארי" (תחבורה ציבורית)

אמ
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מאות שקלים מחכים לכם עכשיו ברב-קו אונליין (צילום: יח"צ)

לא מדובר בזיכוי סמלי, אלא בכסף אמיתי ושווי נסיעות משמעותי. גובה הפיצוי נקבע בהתאם לסוג החוזה: נוסעים שהחזיקו ב"חופשי חודשי" משולב רכבת זכאים להחזרים שמגיעים עד 684 ₪ בשווי נסיעות, או כעד-480 ₪ בטעינת "ערך צבור" ישירות לכרטיס. מנגד, מי שהחזיק בחוזה חופשי חודשי מקומי בלבד (לדוגמה נסיעות מקומיות בבני ברק) יקבל פיצוי בהתאם לעלות החוזה שלו, שיכול להגיע לעשרות שקלים. במשפחות עם כמה נוסעים, הורים, בנות סמינר ובחורים, מדובר בחיסכון משפחתי מצטבר שיכול להגיע לאלפי שקלים שפשוט מחכים למימוש.

איך תקבלו את הפיצוי?

ניתן לקבל במספר מסלולים לבחירה:

מנוי יומי ללא תשלום, הנחה משמעותית ברכישת החופשי הבא, או טעינת ערך צבור (בגובה 70% משווי הימים) שנשארת לכם בכרטיס ללא הגבלת זמן לכל נסיעה עתידית.

איך לוקחים את הכסף ברב-קו אונליין?

במהירות ובלי להסתבך:

בעמדות הטעינה של רב-קו אונליין

מניחים את הכרטיס בעמדות ברשתות השיווק, במכולות השכונתיות ובמכשירי כספונט בכל רחבי הארץ.

במידה ואתם זכאים לפיצוי תופיע הודעה מתאימה - עקבו אחר ההוראות לבחירת אופן הפיצוי והשלמת הטעינה על הרב-קו.

בטלפון

מזמינים טעינה בקלות במספר 03-7207406.

באתר: סורקים את הכרטיס באתר או ביישומון "רב-קו אונליין".

החלפתם כרטיס?

ניתן להעביר את הזכאות בקלות מהרב-קו הישן לחדש.

הפיצוי בתוקף עד סוף 2026, אבל לקראת הקניות של השנה החדשה, אין סיבה להשאיר את הכסף שלכם מאחור. אספו את הכרטיסים של כל בני הבית, בדקו זכאות ברב-קו אונליין, וקבלו את ההחזר שמגיע לכם.

חג שמח.
משרד התחבורהרב קו אונליין

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