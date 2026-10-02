משרד התחבורה הודיע הבוקר (שישי) כי טיסות ההשבה של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל צפויות להתעכב, בשל צורך בהשלמת היערכות ותיאומים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות.

על פי ההודעה, בתום תיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים סוכם שטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל יחלו מיום שישי, אך בשל הצורך בהשלמת ההיערכות והתיאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאת טיסות ההשבה מדובאי.

משרד התחבורה מסר כי הוא ממשיך לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים, בישראל ומחוצה לה, כדי לאפשר את ביצוע הטיסות בהקדם. על האזרחים השוהים בדובאי לעמוד בקשר עם חברות התעופה שבהן הוזמנו כרטיסי הטיסה, ולפעול על פי הנחיותיהן ועדכוניהן.

העיכוב מגיע בעקבות אירוע הביטחוני החמור שהתרחש בטיסה מדובאי לישראל, כאשר מטוס של חברת התעופה "פליי דובאי" שידר קוד מצוקה המעיד על חטיפת מטוס. האירוע הוביל להזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי ולהתייעצויות ביטחוניות דחופות בדרג הבכיר ביותר.

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ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף פרטים על האירוע ואמר כי "במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו". נוסעים ישראלים הצליחו לפרוץ לתא הטייס ולנטרל את הטייס הדוקר, והמטוס נחת בשלום בשדה התעופה תבוק בסעודיה.

במקביל, מטוס פליי דובאי נוסף שעשה את דרכו מדובאי לנמל התעופה בן גוריון חווה שינוי מסלול פתאומי והסתובב על עקבותיו וחזר בחזרה לנקודת המוצא. בשלב זה, הגורמים הרשמיים לא מסרו הסבר או סיבה רשמית להחלטת צוות הטיסה להפסיק את המסלול ולשוב על עקבותיו.