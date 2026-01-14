עבור רוב הישראלים, החלום על "ארבעה קירות" משלהם הוא יעד מרכזי בחיים. ההתרגשות בחיפוש אחר הנכס, המחשבות על העיצוב והתכנון לעתיד, לעיתים משכיחים את העובדה הפשוטה: מדובר בחוזה משפטי מורכב, שטומן בחובו סיכונים לא מבוטלים והשקעה של מיליוני שקלים.

רבים נוטים לחשוב שעורך דין בעסקת נדל"ן הוא רק "חותמת גומי" לבירוקרטיה, אך המציאות רחוקה מכך. בדיקות מקדמיות של הזכויות בנכס, מיסוי מקרקעין, חריגות בניה והבטחת כספי הרוכש הם קריטיים. כאשר אתם מחפשים עורך דין קניית דירה , אתם למעשה מחפשים את מי שיגן על הכסף שלכם ויוודא שהנכס יעבור על שמכם כשהוא נקי מכל רבב. טעות קטנה בניסוח החוזה או בבדיקת הנאותות עלולה לעלות עוגמת נפש רבה והפסד כספי ניכר.

כשנדל"ן ומשפחה נפגשים

אולם, ההיבט ה"טכני" של רכישת הדירה הוא רק צד אחד של המטבע. רכישת נדל"ן היא כמעט תמיד אירוע משפחתי. זוגות צעירים המקבלים סיוע מההורים, בני זוג בפרק ב' הרוכשים נכס משותף, או משקיעים הרוכשים דירה עבור ילדיהם – כל אלו הם מצבים המצריכים ראייה רחבה יותר.

כאן בא לידי ביטוי היתרון העצום של עורך דין שהוא גם מומחה לנדל"ן וגם בעל רקע עשיר בדיני משפחה. שאלות כמו: "כיצד מגנים על ההון העצמי שהביא אחד הצדדים?", "האם הדירה תהיה חלק מהרכוש המשותף במקרה של פרידה?" או "איך רושמים את הדירה כדי למנוע סכסוכי ירושה בעתיד?" – הן שאלות קריטיות שיש לתת עליהן את הדעת כבר במעמד הרכישה.

היתרון של ליווי אישי ומנוסה

בעידן שבו משרדים רבים פועלים בשיטת "סרט נע", ישנו ערך שלא יסולא בפז לליווי אישי על ידי עורך דין ותיק. משרד עורך דין מוטי גרטל לעניני משפחה, ירושה ומקרקעין, מביא לשולחן למעלה מ-25 שנות ניסיון וגישה של משרד בוטיק. המשמעות היא שמי שמטפל בתיק שלכם – בין אם מדובר ברכישת דירה, עריכת צוואה או הסכם ממון – הוא עורך הדין גרטל עצמו, ולא מתמחים או עורכי דין זוטרים.

כאשר עורך הדין שמייצג אתכם ברכישת הדירה מבין לעומק גם את הדינמיקה המשפחתית ואת הסיכונים העתידיים, הוא יודע לנסח את החוזה ואת ההגנות המשפטיות בצורה שתעניק לכם שקט נפשי אמיתי לשנים רבות. בין אם אתם זקוקים להסכם ממון נלווה לרכישה, ובין אם אתם צריכים בדיקה קפדנית של נסח הטאבו – הכתובת היא אחת.

אל תתפשרו על העתיד שלכם. בחרו בליווי משפטי שרואה את התמונה המלאה, משלב מקצועיות חסרת פשרות עם יחס אישי, ומבטיח שהבית שאתם קונים יהיה באמת מבצרכם.

אודות הכותב והמשרד

עו"ד ונוטריון מוטי גרטל – משרד בוטיק לדיני משפחה, ירושה ומקרקעין

עו"ד ונוטריון מוטי גרטל הוא מעורכי הדין המובילים והמוערכים בישראל בתחומי המעמד האישי והמקרקעין . עו"ד גרטל הוא בוגר תואר ראשון במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית ותואר LL.B במשפטים מהמכללה למינהל, וחבר בלשכת עורכי הדין משנת 1996.

לאחר קריירה ענפה כשותף מייסד במשרד עורכי דין, פתח עו"ד גרטל משרד עצמאי וחדש הנמצא בבעלותו הבלעדית. המשרד פועל במתכונת "בוטיק", מתוך תפיסת עולם הדוגלת ביחס אישי, ישיר ודיסקרטי. בניגוד למשרדים גדולים, אצל עו"ד גרטל אין "מחיצות" – כל לקוח וכל תיק מנוהלים אישית על ידו, תוך ניצול הניסיון העצום שצבר (מאות פסקי דין והופעות בבתי משפט) לטובת הלקוח.

תחומי התמחות המשרד:

● דיני משפחה וירושה: גירושין, גירושין בהסכמה, מזונות, אחריות הורית (משמורת), רכוש, הסכמי ממון, צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך.

● מקרקעין ונדל"ן: ייצוג בעסקאות מכר ורכישה של דירות ובתים, תוך ידע מעמיק במיסוי ובדיקות נאותות. עו"ד גרטל משמש תדיר ככונס נכסים מטעם בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים לפירוק שיתוף במקרקעין.

פעילות ציבורית:

עו"ד גרטל מעורב עמוקות בקהילה המשפטית ומכהן כסגן יו"ר ועדת בתי הדין הרבניים וכן חבר בוועדת דיני משפחה במחוז מרכז בלשכת עורכי הדין. בנוסף, עו"ד גרטל מנהל את "פורום מזונות" ומנהל את "פורום הסכם גירושין" באתר המשפטי din.co.il בו הינו מסייע לציבור הרחב.

הבהרה: כל פרסום עבר הקושר את שמו של עו"ד גרטל לשותפים קודמים אינו רלוונטי עוד. כיום המשרד הינו עצמאי ומוביל קו של מצוינות אישית וממוקדת תוצאה.

משרד עו"ד ונוטריון מוטי גרטל

כתובת: תוצרת הארץ 3 פתח תקווה קומה 17

טלפון : 03-527-6610

מייל : Office@gertelaw.co.il

אתר : https://gertelaw.co.il