ה-יציאה של בין הזמנים: בשרים ומבצעים שווים ב'רובן'

אנחנו יודעים שזה לא יפה. אנחנו יודעים שתשעה ימים לא אכלתם בשר, ועכשיו הכתבה הזאת... אנחנו יודעים שהיא תגרום לקיבה שלכם להתגעגע עד כאב לבורגר לוהט ועסיסי, נוטף טעם וארומה, שמתפנק לו בתוך לחמניה שיצאה זה עתה מהתנור, קראנצ'ית מבחוץ ורכה מבפנים, כשהוא עטוף באהבה באוסף רטבים פיקנטיים מופלאים.

אז למה אנחנו עושים לכם את זה? רק כי אנחנו נשמות טובות וחשוב לנו שבתום ימי ההתרחקות מכל בקר ועוף, תדעו בדיוק לאן ללכת ולא תבזבזו את זמנכם על התלבטויות מיותרות. כאלה אנחנו, אנשי בשורות. ובשרים.

בקיצור, רשמו לעצמכם: 'רובן'. מסעדות בשריות שיש בהן הכל. אווירה טובה, עיצוב אופנתי, תפריט רבגוני, התאמה לכל גיל והרכב סועדים, כשרות מצוינת, מגוון סניפים ברחבי הארץ וגם מבצעים משתלמים במיוחד.

אה, כמעט שכחנו מהאוכל: שפע בשרים משובחים, נתחים מעושנים, המבורגרים נדיבים, כריכים עשירים, רטבים מטורפים, תוספות וסלטים מרעננים, מנות לצמחונים, שתייה וקוקטיילים ומשקאות אלכוהוליים מפתיעים. טריות היא מילת המפתח ואת הכל מכינים במקום, כולל מיני-מאפייה ומעשנת בשרים בכל מסעדה. שנעבור ברשותכם למבצעים כי נעשינו רעבים?

הלהיט שילווה אתכם בדרכים: The SKY DJ מציג את המיקס שישדרג לכם את בין הזמנים מלך הלפגוט | 15:33

קומבו דיל במחיר לא רגיל: 96 ₪ בלבד לארוחה שכוללת כריך קלאסיק בורגר 225 גרם או סלופי ג'ו או המבורגר צמחוני מעולה, עם תוספת בצד ועם שתייה קלה או שליש בירת הבית לבחירתכם. פשוט לשבת עם הבעל או עם האישה, עם חברים או אפילו לבד (לאמיצים), ולהתענג על כל ביס.

פעמיים כי טוב! ארוחה משפחתית בהטבה אמיתית: 159 ₪ בלבד לחברי מועדון (אפשר להצטרף למועדון בסניף). לארוחה שכוללת: מנה ראשונה לבחירה; 2 מנות עיקריות לבחירה; מנת ילדים לבחירה וצ'יפס גדול. כל יום שלישי בין השעות 12:00-19:00. מושלם לכולם.

המבצעים תקפים רק בישיבה במקום וימתינו לכם טריים ולוהטים במסעדות.

הנה רשימת סניפי המהדרין מצפון לדרום, כדי שלא תפספסו ארוחה טובה ב'רובן' באף מקום שתטיילו בו בבין הזמנים:

קריית שמונה (מתחם BIG) | נהריה (הגעתון 35) | קריית ביאליק (קריון) | חיפה (הגליל 100, נווה שאנן) | טבריה (קניון ביג פאשן) | מגדל העמק (מרכז BIG) | עפולה (המלאכה 25) | חדרה (מתחם 'מול החוף') | כפר סבא (קניון כ"ס הירוקה) | ירושלים (כנפי נשרים 24, ייפתח רק בי"ג באב) | בית שמש (מרכז BIG) | בת ים (בן גוריון 73) | אשדוד (מתחם סטאר סנטר) | נתיבות (מתחם ZIM).

שנתבשר!