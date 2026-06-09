טראמפ מאיים על איראן: "נמחק תשתית שלמה" ודורש חצי מהנפט

זה סיפור תמוה: איך הנס הזה אמור לשכנע את העקשנים שכבר ראו הכל? מדוע שמקל פורח ישכנע אותם יותר מהאדמה שפערה את פיה או מהאש שכילתה את מקטירי הקטורת? המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרגש לפרשת קרח, לקראת יום ההילולא של הרבי (יהדות)

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון