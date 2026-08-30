בגלל איראן: האזהרה הדרמטית שקיבל שר המלחמה ממפקדיו הבכירים

פיט הגסת' ( צילום: שאטרסטוק )

מפקדים בכירים בצבא ארצות הברית הגישו לשר ההגנה פיט הגסת' הערכה מסווגת חריפה, שבה הם מזהירים כי הארכת המבצעים בהיקף נרחב נגד איראן אינה ברת-קיימא ומסכנת את יכולת הצבא להתמודד עם איומים בזירות אחרות, כולל בהגנה על המולדת האמריקנית.

האזהרות פורטו בספר ההוראות של שר ההגנה, מסמך המסכם את זמינות הכוחות והאמצעים של צבא ארצות הברית ברחבי העולם. המהדורה מ-14 באוגוסט 2026 כוללת עמדות של ראשי זרועות היבשה, הצי וחיל האוויר, לצד מפקדים בארבעה כוכבים המפקחים על מבצעים באירופה, אסיה ואמריקה הלטינית. בזמן שהנשיא דונלד טראמפ ממשיך להפעיל לחץ על טהראן לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולהסכים לתנאים לסיום הלחימה, הוא עומד על כך שכל האפשרויות נותרות פתוחות. כתוצאה מכך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מחזיק כוח של יותר מ-50,000 חיילים בכוננות במזרח התיכון למקרה שיידרשו תקיפות נוספות. ספר ההוראות מורה לחלק מהכוחות הפרוסים באזור להישאר עד ספטמבר, ולחלקם להישאר עד 2027. האפשרות להארכה נוספת הובילה את המפקדים להביע את דאגתם בצורה חריגה. מפקדי פיקוד אירופה, פיקוד האוקיינוס השקט, פיקוד הדרום וראש המבצעים הימיים רשמו עמדת אי-הסכמה להנחיה, אך הבהירו כי יבצעו אותה. סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 "הצי אינו יכול לקיים את רמת התמיכה הנוכחית" הפיקודים המרחביים באירופה, אסיה ואמריקה הלטינית נדרשו לוותר על ספינות, כלי טיס וציוד לטובת המערכה מול איראן, דבר שפגע ביכולתם לבצע משימות ולהבטיח אימונים תקינים. הצי נדרש למתוח את יכולותיו עד הקצה כדי לעמוד בדרישות הלחימה. הנהגת זרוע היבשה וחיל האוויר הסכימה לבקשת הגסת' להאריך את פריסת כוחותיהן, אך הדגישה כי הצעד כרוך בסיכון משמעותי. גורם המכיר את ההערכה ציין כי הטון הכללי של המפקדים הוא שהמבצע, שהגיע לציון דרך של שישה חודשים, הפך ל"יותר מדי לזמן רב מדי".

שר המלחמה של ארה"ב | ממלאי מיירטי ה-THAAD ( צילום: שאטרסטוק )

מפקדי פיקוד אירופה ופיקוד הדרום הבהירו להגסת' כי העברת ספינות וכלי טיס לאיסוף מודיעין לטובת פיקוד המרכז פגעה ביכולתם למלא את חובות ההגנה על המולדת. מפקד פיקוד האוקיינוס השקט, אדמירל סמואל פאפארו, הביע אי-הסכמה לרמת התמיכה המתמשכת שנדרשה ממנו, כולל קבוצת קרב של נושאת מטוסים ומשחתות.

אדמירל דריל קודל, ראש המבצעים הימיים, הציג את התמונה הקשה ביותר בספר ההוראות. הוא טען כי הצי אינו יכול לקיים את רמת התמיכה הנוכחית ללא תאריך סיום צפוי. הצי נדרש לספק עשרות כלי שיט למערכה, תחילה עבור התקיפות וההגנה, ולאחר מכן לצורך אכיפת הסגר על נמלי איראן.

קודל ציין כי רק כרבע מצי המשחתות של הצבא מוכן כעת לפריסה, ירידה חדה בהשוואה לרמות שקדמו למלחמה. המסמך מציין כי ההשפעה על תחזוקת הספינות מסכנת את זמינות הצי במקרה של עימותים נוספים. באירוע בנורפולק אמר קודל כי "אני בדרך כלל לא חובב גדול של הארכות, ואני דוחף נגד זה בעוצמה, אבל לאויב יש קול".

שחיקת כוחות ומחסור בתחמושת

חטיבה 82 המוטסת של זרוע היבשה, שגייסה 2,000 לוחמים במרץ, תישאר במזרח התיכון לפחות עד ספטמבר, עם הערכות להארכה נוספת. פריסות של יחידות מפעילות מערכות הגנה אווירית מסוג "פטריוט" צפויות להתרחב גם כן, בעוד שחיקת המיירטים מגבילה את יכולת הממשל להסלים את הלחימה.

המלחמה דלדלה את מלאי מיירטי מערכת THAAD וטילי הטומהוק, לצד אובדן של כ-25 אחוזים ממערך כלי הטיס המאוישים מרחוק מסוג ריפר של הפנטגון ונזקים של מיליארדי דולרים לבסיסים באזור. הממשל ממשיך לטעון כי הדיווחים על מחסור בתחמושת אינם מדויקים.

יחידות רבות של חיל האוויר שנשלחו למזרח התיכון לביצוע גיחות תקיפה ומבצעים סביב השעון מתוכננות להישאר באזור לתוך 2027. עמדות אי-הסכמה אלה מצטרפות לאזהרות קודמות של מפקדים, בהם גנרל דן קיין שהזהיר לפני תחילת הקרבות מאי-זמינות מספקת של תחמושת.

הדובר שון פרנל מסר בתגובה כי "החלטות לגבי היקף ומשך התחייבויות כוח ספציפיות לכל פיקוד קרבי מתקבלות על בסיס הערכת האיום הנוכחית, העדיפויות האסטרטגיות שנקבעו על ידי הנשיא, ועצת יו"ר המטות המשולבים והמפקדים הקרביים". הוא הוסיף כי הפנטגון "אינו דן בתהליכים מבצעיים פנימיים" או בעמדות הסכמה ואי-הסכמה שניתנו במהלך דיוני הקצאת הכוחות.