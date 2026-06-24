נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחפש מקור תקציבי עבור הסוגייה האיראנית, כחלק מתקציב מיוחד של 80 מיליארדי דולרים עבור המלחמה | נראה כי הנשיא עוד לא התייאש מהנושא שמטריד את מנוחתה של ישראל (מדיני)

כיכר השבת