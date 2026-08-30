אסון כבד נרשם באוקראינה כאשר 37 בני אדם נהרגו בפיצוץ עז של מחסן תחמושת שהוצב בלב אזור מגורים. האירוע התרחש ב-28 באוגוסט 2026 בכפר מילה שבמחוז משנה בוצ'ה, מחוז קייב, כאשר מרבית הקורבנות שאיבדו את חייהם היו דיירי בית אבות הסמוך למתקן.

על פי הדיווחים, האסון החל בעקבות תקיפת כטב"ם רוסי אשר פגע ישירות במתקן האחסון הצבאי.

בעקבות הפגיעה החלה סדרה של פיצוצי משנה עזים, כאשר פגזים, מוקשים וכלי טיס בלתי מאוישים שהיו מאוחסנים במקום החלו להתפוצץ בשרשרת. גלי ההדף וההתפוצצויות הרסו את בית האבות הסמוך והרגו עשרות מדייריו.

תיעוד וידאו שפורסם לאחר האירוע הציג את רגע התפוצצות המאגר וההרס הרב שנגרם בסביבתו. התיעוד, שהופץ ברשתות החברתיות, הראה את עוצמת הפיצוצים המשניים שהחריבו את האזור והותירו מאחוריהם נזק כבד למבנים ולתשתיות.

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נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התייחס לטרגדיה בחריפות והבהיר כי אין לאפשר הצבת מתקנים מסוג זה בסמוך לאוכלוסייה אזרחית. "לאחר מה שקרה בווישנבה, אירוע נוסף כזה אינו מקובל לחלוטין", ציין הנשיא והוסיף כי "מחסני תחמושת של כוחות ההגנה פשוט אינם צריכים להיות ממוקמים באזורי מגורים".

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים במהלך המלחמה, שבהם מתקנים צבאיים הממוקמים בקרבת אזורי מגורים הפכו למטרות לתקיפות רוסיות. בעוד אוקראינה ממשיכה להתמודד עם מתקפות כטב"מים ורקטות על תשתיות צבאיות ואזרחיות כאחד, האסון בכפר מילה מדגיש את הסכנה הכרוכה באחסון תחמושת בקרבת אוכלוסייה אזרחית.