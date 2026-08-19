ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, ראש המשטרה של העיר ניו יורק, התמודד עם ביקורת ציבורית לאחר שנצפה עובר על חוקי התנועה - שהוא עצמו אחראי לאכיפתם | כך הוא לקח אחריות (בעולם)

כיכר השבת