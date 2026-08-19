פעילות שגרתית של בלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה במחוז ירושלים בשכונת גבעת שאול בכניסה לעיר הסתיימה במעצרו של נהג אשר ביצע שורה ארוכה של עבירות חמורות על החוק.

הבלשים, שעסקו בפעילות אכיפה ממוקדת באזור, סימנו לכלי רכב לעצור בצד הדרך לצורך בדיקת מסמכים שגרתית, אולם עד מהרה התברר כי הנהג, תושב שכונת אבו תור שבמזרח העיר כבן 27, ניסה להערים על הכוחות שפגש בשטח.

בתיעוד שמפרסמת המשטרה מהאירוע, נראה הבלש פונה אל הנהג בעודו יושב ברכבו ומבהיר לו כי הוא מעוכב. הבלש נשמע אומר לחשוד: "חביבי, אתה מעוכב איתי לתחנה בחשד להתחזות... על חשד לנהיגה בזמן פסילה", בזמן שהחשוד יושב במושב הנהג ומנסה להתנהל מול הבלשים.

הבדיקה המעמיקה של הבלשים בשטח חשפה כי לא מדובר בעבירה ראשונה, ואף לא שנייה – זוהי הפעם הרביעית בשנים האחרונות שבה הצעיר נתפס כשהוא נוהג ברכב בזמן שרישיון הנהיגה שלו פסול על פי חוק.

מעבר לכך שהתחזה לאדם אחר בפני הבלשים במטרה לחמק מאחריות, בירור במערכות המשטרתיות העלה כי רישיון הנהיגה שלו פקע כבר בשנת 2023, והוא כלל לא היה מורשה לעלות על הכביש. אם לא די בכך, התברר כי הצעיר היה אמור לשהות באותה עת במעצר בית מלא, תנאי שהושת עליו במסגרת הליך משפטי שעדיין מתנהל נגדו בגין עבירות תנועה דומות. בעקבות הממצאים החמורים, החשוד נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה הוחלט על כליאתו. בכוונת יחידת תביעות התעבורה של מחוז ירושלים להביאו בפני בית המשפט לטובת הארכת מעצרו, לצד הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.