בהמשך לחשיפת 'כיכר השבת', על הרצון של 'דגל התורה' לרוץ הפעם לבד - משלל סיבות, חלקן גם חדשות, כעת אנו חושפים על פגישה דרמטית שנערכה השבוע לאחר נתק ממושך, בין יו"ר שלומי אמונים לבין נציג חסידות גור, כאשר החלק הארי של הדיון היה האם יש סיכוי ל'אגודה' לעבור לבד | כל הפרטים (חדשות חרדים)

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