הרמטכ"ל הצהיר במהלך ביקור בסוריה כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית. "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך", אמר.

ב. ניסני