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דגל התורה באמת תרוץ בנפרד? | לא תאמינו איפה אסור לכם לחנות • צפו
יהדות התורה בדרך לפיצול? פרוש וזייברט נפגשו | חמאס טוען לפשע מלחמה, צה"ל: חיסלנו מפקדים | ישראל מול טורקיה: המסר שמטלטל את סוריה | ארה"ב מתערבת: מנגנון למניעת עימות בסוריה | צרפת מאיימת בסנקציות: בן גביר תחת מתקפה |מאסק בונה בטקסס: הבניין הגדול בעולם |והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
"יש לו 57 פצצות גרעין": ההודעה של טראמפ על הדיקטטור בצפון קוריאה
טראמפ אישר כי ייפגש עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און במהלך ביקורו הקרוב באסיה. בשיחה עם כתבים בחצר הבית הלבן, התייחס טראמפ לארסנל הגרעיני של פיונגיאנג והחריף את הטון כלפי איראן: "הם ישתמשו בגרעין" (בעולם, ביטחון)יוסי נכטיגל
רוכב אופנוע בן 22 נפצע בינוני בתאונה ברומאנה
צעיר בן 22 נפצע הערב (17:53) במצב בינוני בתאונת אופנוע ברומאנה שבמרחב גלבוע. הרוכב סובל מחבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו למרכז הרפואי צפון-פוריה.קובי רוזן
ארבעה במכה אחת: צה"ל חיסל מפקדי נוח'בה בכירים בתקיפה ממוקדת
צה"ל תקף מהאוויר וחיסל ארבעה מפקדים מרכזיים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בהם מפקד פלוגת נוח'בה ושלושה מפקדי מחלקות מגדוד בית לאהיא. מדובר במחבלים שהיו מעורבים באופן ישיר בהוצאת מתווי טרור נגד כוחות הביטחון, ואחד מהם אף פשט לשטח ישראל במהלך הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר | אלו שמותיהם ופרצופיהם (צבא וביטחון)ב. ניסני
ארדן: אם יש פטורים לספורטאים - קל וחומר שצריך לעילויים בתורה, שהרבנים יחליטו את מי הם רוצים
יו"ר מפלגת 'האחדות' גלעד ארדן בריאיון נרחב לישי כהן באולפן 'כיכר השבת': מסביר את הנסיבות שהובילו לפרישתו מהליכוד, מציג קו תקיף בסוגיית גיוס בני הישיבות והחינוך החרדי אך מדגיש שהוא נגד מעצרים ושלילת זכות הצבעה לצד הסכמה לפטורל'עילויים בתורה', ומצהיר כי לא ייתן ידו להקמת ממשלה צרה – גם במחיר של הליכה לבחירות חוזרות | צפו בריאיון המלא (אולפן הבחירות)ישי כהן
17 חולים בקדחת מערב הנילוס - יתושות נגועות נלכדו בפתח תקווה ובאזור המרכז
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה, כפר קאסם, כפר ברא, נמל התעופה בן גוריון, והמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. מתחילת העונה אובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד שנפטר ואדם אחד עדיין מאושפז. מרבית החולים סבלו מחום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרדים קוראים לציבור לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות וללבוש בגדים ארוכים ובהירים.יוסי נכטיגל
הרמטכ"ל בסוריה: לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולנו
הרמטכ"ל הצהיר במהלך ביקור בסוריה כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית. "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך", אמר.ב. ניסני