יו"ר מפלגת 'האחדות' גלעד ארדן בריאיון נרחב לישי כהן באולפן 'כיכר השבת': מסביר את הנסיבות שהובילו לפרישתו מהליכוד, מציג קו תקיף בסוגיית גיוס בני הישיבות והחינוך החרדי אך מדגיש שהוא נגד מעצרים ושלילת זכות הצבעה לצד הסכמה לפטורל'עילויים בתורה', ומצהיר כי לא ייתן ידו להקמת ממשלה צרה – גם במחיר של הליכה לבחירות חוזרות | צפו בריאיון המלא (אולפן הבחירות)

ישי כהן