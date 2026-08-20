משטרת ישראל פיענחה את הרצח הכפול שאירע לפני כחודשיים ביישוב בוקעאתא שברמת הגולן. בירי לעבר רכב נהרגו מרואן אבו שאהין בן 52 תושב המקום וסעאדה סעאדה בן 56 תושב חורפיש. החקירה גילתה כי חוליית חיסול של ארגון פשע מהצפון התארגנה מראש לביצוע הרצח - יום לפני הרצח שכרו צימר בבוקעאתא והגיעו עם שני רכבים שרכשו ממגרש מכוניות בעוספיא. החשוד המרכזי נעצר בנסיבות דרמטיות: בלשי הימ"ר איתרו אותו בירכא לאחר שביצע ירי לעבר עובד בבית עסק ופצע אותו באורח קשה. הבלשים חתרו למגע ועצרו אותו כשהוא חמוש באקדח. היום תוגש כתבי אישום נגד שלושת הנאשמים ברצח הכפול (תושבי סאג'ור, סמיע וקרית שמונה) ונגד החשוד בן ה-19 גם על ניסיון הרצח בירכא.

קובי רוזן