פוענח רצח כפול ברמת הגולן - כתב אישום נגד חוליית חיסול

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על "המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי" כנגד איראן. המבצע כולל סנקציות קשות על כל מדינה שתקיים סחר עם טהרן. לפני ההכרזה, הודה נגיד הבנק המרכזי האיראני נאצר המתי בראיון טלוויזיוני כי ייצוא הנפט האיראני נעצר לחלוטין וכי לאיראן אין גישה לכספים המוקפאים שלה. לפי המקור, המצור האמריקאי במיצרי הורמוז עובד והוא אפקטיבי.

קובי אטינגר