מזג האוויר היום (חמישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.

ה'שירות המטאורולוגי' פרסם הבוקר אזהרה אדומה על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

על פי התחזית, מחר יום שישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ. חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת קודש, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-32

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-34

חיפה: 23-31

טבריה: 22-38

צפת: 17-34

אילת: 28-40