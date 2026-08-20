איזנקוט באולטימטום לסמוטריץ׳: הסר את הסרטון עד 16:00

מבזקים נוספים
האגרת הדרמטית של הגר"מ מאיה לראש"ל הגר"י יוסף: "יאות להנחות ולהדריך את מורשתו של מרן זצ"ל"
יו"ר ש"ס אריה דרעי עלה למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגיש לראש"ל מכתב אישי מזקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה: "ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" (חרדים)ישי כהן
טרגדיה: אישה מהדרום בהריון מתקדם נפטרה - העובר חולץ ללא רוח חיים
אישה בשנות הארבעים פנתה לסורוקה בשבוע ה-34 להריונה השביעי • העובר חולץ ללא רוח חיים והיא נפטרה למחרת | משרד הבריאות בודק את המקרה (בארץ)קובי אטינגר
45.5 קמ"ש אל הקיר: הרובוט המהיר בהיסטוריה איבד שליטה
הרובוט הסיני שבר את שיא המהירות העולמי ב-45.5 קמ"ש, אך הניסוי ההיסטורי הסתיים בהתרסקות מטורפת מול המצלמות (חדשות בעולם)דני שפיץ
טורקיה מזהירה את ישראל: נמשיך לתמוך בסוריה ולפתח את הצבא שלה
משרד ההגנה בטורקיה מגיב לתקיפה הישראלית בסוריה • "נמשיך במאמצינו להגן על ריבונות סוריה ולפתח את יכולותיה הצבאיות" | ההסלמה בין ירושלים לאנקרה הולכת ומתחממת (בעולם)בני סולומון
בשורות טובות בנוגע לילד שנדקר ונפצע בבית שמש: שוחרר הבוקר לביתו
הילד שנפצע באירוע הדקירה הקשה הוהמזוויע השבוע בעיר בית שמש עבר ניתוח מורכב • פרופ' דן ארבל: שיפור משמעותי במצבו | ימשיך מעקב בבבית החולים עד להחלמה מלאה (בארץ)קובי אטינגר
״עייפות משנאת ישראל״: מומחה הלוחמה מווסט פוינט מנפץ את השקר האמריקאי
היסטוריון אמריקאי בכיר מציב ארבע שאלות קשות בפני מבקרי ישראל: מי באמת מזרים כסף לאקדמיה האמריקאית, מדוע הסיוע לאוקראינה גדול בהרבה מהסיוע לישראל, מה מלמדים נתוני הלחימה בשטח בנוי – והאם אפשר בכלל להגדיר את היהודים כ״מתיישבים קולוניאליסטים״? (חדשות בעולם)דני שפיץ
לשכת נתניהו מכחישה: הדרג המדיני לא אישר כניסה של כוח בינלאומי לעזה
לשכת ראש הממשלה הבהירה כי בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של כוח בינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו.כיכר השבת
ה"משחק" הלילי שהסתבך: 6 נעצרו לאחר שהטרידו בשכונה החרדית
צעירים שנסעו ברחובות השכונה החרדית וזרו פחד ואי-נעימות בקרב העוברים והשבים נעצרו על ידי משטרה. באחד המקרים אף נפגע אחד התושבים מביצה שפגעה היישר בפניו (חרדים)דניאל הרץ