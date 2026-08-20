טרגדיה קשה התרחשה היום (חמישי) בבית החולים סורוקה בבאר שבע, כאשר אישה בהריון מתקדם נפטרה בעקבות סיבוך רפואי נדיר. האישה, בשנות הארבעים לחייה, פנתה לבית החולים בשבוע ה-34 להריונה השביעי בשל כאבי בטן.

על פי הדיווח הרשמי מבית החולים, מצבה של האישה החל להידרדר במהירות, והיא הובהלה לחדר ניתוח. במהלך הניתוח החירום, העובר חולץ ללא רוח חיים. האישה עצמה הועברה למחלקה לטיפול נמרץ כשמצבה קשה, ולמרות מאמצי הצוותים הרפואיים, היא נפטרה למחרת.

בית החולים סורוקה דיווח למשרד הבריאות על המקרה, והוא נמצא כעת בבדיקה מעמיקה. גורמים רפואיים מסרו כי מדובר בסיבוך נדיר שהתפתח במהלך ההריון, אך לא פורטו פרטים נוספים על אופי הסיבוך.

המקרה הטרגי מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בשנה האחרונה. באפריל האחרון הודיע משרד הבריאות על הקמת ועדה לבחינת נסיבות מותה של רעות כהן, יולדת שנפטרה בפתאומיות יחד עם התאומות שלה בעת שהייתה בשבוע ה-28 להריונה.

כהן הובהלה לבית החולים מאיר בכפר סבא במצב אנוש לאחר שהתמוטטה בביתה. הרופאים ביצעו ניתוח קיסרי חירום ופעולות החייאה מתקדמות בכהן ובתינוקות שלה, אך למרות המאמצים, נקבע מות האם ושני התינוקות.

בבדיקה ראשונית התברר כי רק יממה לפני שהתמוטטה, כהן שוחררה מאשפוז בבית החולים מאיר. במשרד הבריאות הודיעו על הקמת ועדת בדיקה לאחר שהתקבלו החומרים הרפואיים מבתי החולים.