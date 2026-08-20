טורקיה מזהירה את ישראל: נמשיך לתמוך בסוריה ולפתח את הצבא שלה

לוחמים ישראלים בשטח סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

משרד ההגנה הטורקי פרסם לפני זמן קצר (חמישי) הצהרה חריפה בעקבות התקיפה הישראלית בבסיס אבו א-דוהור בצפון סוריה. בהודעה רשמית הבהירה אנקרה כי תמשיך לתמוך בסוריה ולסייע לה בפיתוח יכולותיה הצבאיות, תוך שהיא דוחה את הטענות הישראליות בנוגע לנוכחות צבאית טורקית במקום.

"נמשיך בנחישות במאמצינו להגן על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה, ונמשיך לתמוך במאמצי סוריה לפתח את יכולותיה הצבאיות", נכתב בהודעת משרד ההגנה הטורקי. ההצהרה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה בעקבות ההודאה הישראלית החריגה על התקיפה. משרד ההגנה הטורקי הוסיף והזהיר: "לא נכחנו במקום, הכרחי שישראל תפסיק את התקיפות הפזיזות הללו". הטורקים דחו את הטענה הישראלית לפיה כוחות טורקיים היו אמורים להיפרס בבסיס, וטענו כי מדובר בהצדקה מלאכותית לתקיפה בלתי חוקית. ההצהרה הטורקית מגיעה לאחר שלשכת ראש הממשלה בירושלים לקחה אחריות רשמית על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור. בהודעה שפורסמה באנגלית טענה ישראל כי סוריה הפרה את הסטטוס קוו הביטחוני בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס האווירי הסמוך לחלב.

"הבעיה שלהם היא טורקיה"

התקשורת הטורקית יצאה בקו תוקפני נגד ישראל בעקבות ההודאה על התקיפה. בעיתון "טורקיה" נכתב בכותרת הראשית "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" טענו כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה".

מומחה טורקי לביטחון לאומי הביע בשידור חי את זעמו והפנה קריאה לוחמנית לישראל: "אם יש לישראלים אומץ – בואו נילחם". הפרשנים באנקרה טענו כי המטרה הישראלית הייתה לטרפד את מהלכי התיאום בין טורקיה לסוריה.

רגעים אחרי התקיפה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

שיחת ראש המוסד עם שר החוץ הסורי

ההסלמה מגיעה ברקע שיחת הטלפון החריגה שהתקיימה בשבוע שעבר בין ראש המוסד רומן גופמן לבין שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני. השיחה, שהתקיימה ביום חמישי האחרון, התמקדה בנוכחות הצבאית הטורקית על אדמת סוריה.

על פי הדיווחים, גופמן הביע בשיחה את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול. השיחה התקיימה ימים ספורים בלבד לפני שישראל ביצעה את התקיפה האווירית הנרחבת.

שר החוץ הסורי טען בראיון לאתר "אקסיוס" כי סוריה הבהירה לישראל שאינה משתפת פעולה עם טורקיה להקמת נוכחות צבאית בבסיס. "לא הייתה כל כוונה להקים שם בסיס טורקי", הבהיר א-שיבאני, והוסיף כי "הבסיס היה ריק ברובו".

נתניהו: "דאגנו שיבינו את המסר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר אזהרה תקיפה כלפי טורקיה בעקבות הדיווחים על התהדקות המגעים בין דמשק לאנקרה. "לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל", הצהיר ראש הממשלה בצורה נחרצת.

נתניהו הבהיר כי המסר הישראלי הועבר מראש לעבר הגורמים הרלוונטיים באזור, תוך שהוא משתמש בביטוי התקיף "Don't". ראש הממשלה הוסיף בעוקצנות: "כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר".

ההצהרה הטורקית מעידה על כך שאנקרה אינה מתכוונת לסגת מעמדתה, ומעלה את החשש מהסלמה נוספת בין שתי המדינות. הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן הצהיר בעבר כי "אנחנו מדברים על שלום, אבל אם תהיה תוקפנות – לא נרתע ממלחמה".