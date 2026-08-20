עדכון רפואי מעודד הגיע הבוקר (חמישי) מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם: הילד בן ה-4 שנפצע באירוע הדקירה הקשה בבית שמש, שוחרר לביתו לאחר מספר ימי טיפול נמרץ.

כזכור, הילד נפצע באורח קשה באירוע המזעזע שהתרחש בשבוע שעבר ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש, במהלכו נרצח בן דודו, הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7. הילד עבר ניתוח מורכב בערב הגעתו לבית החולים, ומאז טופל בידי צוותים רפואיים מסורים.

"שיפור משמעותי במצבו"

פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים בהדסה עין כרם, ופרופ' ניר הירשהורן, מנהל יחידת ניתוחי ראש צוואר מורכבים בהדסה, מסרו כי הילד נותח בערב הגעתו אל בית החולים. "ניכר שיפור משמעותי במצבו לאחר מספר ימי טיפול על ידי הצוותים ביחידת טיפול נמרץ ילדים ובמחלקה הכירורגית לילדים", ציינו הרופאים.

על פי הנמסר מבית החולים, הילד ימשיך מעקב במרפאות בית החולים עד להחלמתו המלאה. המשפחה, שעברה ימים קשים של חרדה ודאגה, מלווה את הילד בשובו הביתה תוך תקווה להחלמה מהירה.

האירוע הקשה

האירוע המחריד התרחש בשעות אחר הצהריים, כאשר אב המשפחה חזר לביתו ומצא את שני הילדים, בני דודים בני 4 ו-7, פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים, ונער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד לתקיפה.

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו לזירה מצאו תמונה קשה ביותר. הילד בן ה-7, הלל מרדכי דדון ז"ל, נפטר מפצעיו בבית החולים הדסה עין כרם. בן דודו בן ה-4 פונה במצב קשה לניתוח, ולאחר ימים של טיפול נמרץ זכה להשתחרר הבוקר לביתו.