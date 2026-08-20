יו"ר ש"ס אריה דרעי עלה למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגיש לראש"ל מכתב אישי מזקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה: "ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" (חרדים)

ישי כהן