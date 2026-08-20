מול החסידים | כך הוקיר האדמו"ר את מוטי בבצ'יק

"באתי בשליחות זקן המועצת", אמר יו"ר ש"ס אריה דרעי לראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף בפגישתם, "כיו"ר התנועה ובשליחות חבריי והנציגים בכל בארץ - אנחנו מבקשים את מרן שימשיך וינהיג את מורשתו של מרן זצ"ל וינחה את הדרך לכל הנציגים" | הראש"ל: "מרן האבא סמך את ידיו על דרעי באחרית ימיו, אף אחד שלא יישב בבית שלו! חייבים כולם לבוא ולהצביע לש"ס, בית לא עוזבים!" • צפו בתיעוד דרמטי מהפגישה שבישרה על אחדות ספרדית (חרדים)

ישי כהן