מבזקים נוספים
בבית מדרשו של בעל ההילולא; כך ציין האדמו"ר משומרי אמונים את הילולת זקינו
האדמו"ר משומרי אמונים ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל | תחילה עבר האדמו"ר לפני התיבה לתפילת ערבית, לאחר מכן ערך את השולחן בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא אשר השנה ציינו 14 שנים להסתלקותו | למחרת פקד את קברו הק', במרומי 'הר הזיתים' שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)חיים רוזנבוים
הצעד הדרמטי של הארי ומייגן - וההערכות: זה מה שעומד מאחורי ההחלטה
15 חודשים בלבד לאחר שהצהיר כי לא ישוב לעולם להתגורר בבריטניה אחרי המשבר עם המשפחה, הארי ומייגן חוזרים להתגורר בממלכה | ב'ניו יורק טיימס' ניסו לנתח את המהלך הדרמטי של בני הזוג המלכותיים לשעבר, בזמן שהיחסים ביניהם לנתיני הממלכה קשים מתמיד (חדשות)ישראל גראדווהל
נעצר רוכב אופנוע שנהג בבריונות והעלה תיעוד לרשת
משטרת ישראל עצרה רוכב אופנוע בן 39 מירושלים שנהג בבריונות בכביש והעלה את התיעוד לרשת חברתית. בסרטון נראה הרוכב נוהג בצורה מסוכנת ומסמן באצבע משולשת לעבר ניידת משטרה שנסעה בסמוך. היחידה המרכזית באגף התנועה ניהלה חקירה בעקבות הסרטון, ובחיפוש בדירת החשוד נמצאו פריטים המקשרים אותו לביצוע העבירות.קובי רוזן
פועל נפצע קשה מנפילה בקלנסווה
פועל פלסטיני כבן 56 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כארבעה מטרים במהלך עבודתו בקלנסווה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה ויציב. הפועל סבל מפציעה חודרת כתוצאה מהנפילה.קובי רוזן
טייסת מסוקי הקרב 190 עברה לבסיס רמת דוד בצפון
צה"ל השלים את מעבר טייסת 'מגע הקסם' (190) לבסיס רמת דוד. המהלך נועד לשפר את כוח האש וזמינות מערך מסוקי הקרב ולחזק את ההגנה על הצפון.ב. ניסני
תיעוד נדיר מתוך הקוקפיט: טייס צה"ל מבצע טיסת מעבר לבסיס החדש
דובר צה"ל פרסם תיעוד מתוך הקוקפיט בו נראה מסוק קרב של טייסת 190 מבצע את המעבר לבסיס החדש בצפון, כחלק מלקחי השבעה באוקטובר | כל הפרטים על השינוי המשמעותי בפריסת הכוחות (צבא)כיכר השבת
ראשוני: המשטרה בהודעה מסתורית על "פעילות חשודה" - כוחות רבים הוקפצו
משטרת ישראל הודיעה על "פעילות חשודה" באזור תל ערד, הודעה בלתי שגרתית מצד המשטרה | לא ברור אם מדובר באירוע פח"ע או פלילי| המשטרה הקפיצה כוחות רבים למקום | זה מה שידוע בינתיים (משטרה)כיכר השבת