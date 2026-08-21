פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה היא בתו של הקב״ה, ואנחנו המאורסים לה מאז סיני. אבל לעיתים אנחנו מותירים אותה כעגונה, ואף תולים בה את קשיי הפרנסה | ועל כך הקב״ה תובע את עלבונה: כיצד הפכנו את מקור הברכה למכשול? הרי התורה אינה מעכבת את השפע - היא הצינור שממנו הוא בא (יהדות)

יוסי אליטוב