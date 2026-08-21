טראמפ וקים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנסה לחדש את הקשר האישי עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, אך הדרך לדיפלומטיה מתגלה כמורכבת בהרבה ממה שציפה. בעוד טראמפ מפרסם תמונות ומחמאות ברשתות החברתיות ומצמצם תרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה, פיונגיאנג משיבה בשיגור טילים ומציבה תנאים קשים לכל מפגש עתידי.

על פי דיווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס', טראמפ דוחק בעוזריו לארגן פגישה עם קים כבר בסתיו 2026, אולי במהלך כינוס מנהיגים בסין בנובמבר. כחלק מהמהלכים להורדת המתיחות, הורה הנשיא לצמצם את היקף התרגיל הצבאי המשותף עם דרום קוריאה, תוך שהוא מציין כי הצעד התקבל "בהתבסס על מערכת היחסים הטובה מאוד שלי עם קים ג'ונג און". תגובה קרה מפיונגיאנג אולם התגובה מצפון קוריאה הייתה רחוקה מלהיות חמה. ימים ספורים לאחר שטראמפ כינה את קים "מכבד" ואמר כי הוא השיב לפניותיו, פיונגיאנג שיגרה יותר מעשרה טילים בליסטיים קצרי טווח לעבר הים. לפי צבא דרום קוריאה, הטילים שוגרו מאזור פיונגיאנג וטסו כ־300 קילומטרים. סקר מפתיע בארה"ב: רוביו מוביל על האריס, ואנס מפסיד לה את הנשיאות יוסי נכטיגל | 13:38 קים יו ג'ונג, אחותו וגורמת המפתח של קים ג'ונג און, דחתה את צמצום התרגילים הצבאיים וטענה כי המדיניות האמריקאית כלפי צפון קוריאה נותרה עוינת. "אם ארצות הברית תנסה להציג את הצעדים שנקטה כסוג של 'מחווה רצון טוב', היא לא תקבל את התשובה שהיא מצפה לה", מסרה בהצהרה רשמית.

מנהיג צפון קוריאה ובתו ( צילום: צפון קוריאה )

תנאים קשים למפגש

מומחים מזהירים כי צפון קוריאה הציבה רף גבוה מאוד לכל מפגש עתידי. ג'ני טאון, חוקרת בכירה במכון סטימסון בוושינגטון, הבהירה בשיחה עם רויטרס כי פיונגיאנג דורשת שינויים מהותיים במדיניות האמריקאית, כולל הסרת אלמנטים שהיא רואה כעוינים, הכרה במעמדה הגרעיני או לפחות הצהרה שפירוק הנשק הגרעיני אינו עוד יעד אמריקאי.

"עד כמה טראמפ מוכן לעמוד בתנאים אלה כדי להבטיח את המפגש במסגרת הזמן שקבע לעצמו - זו שאלה פתוחה", ציינה טאון. דובר משרד החוץ האמריקאי הבהיר כי "ארצות הברית נותרת מחויבת לפירוק מלא של הנשק הגרעיני של צפון קוריאה".

ב־12 ביוני 2018 נפגשו טראמפ וקים בסינגפור בפסגה היסטורית - צילום: הבית הלבן 10 10 0:00 / 0:36 ב־12 ביוני 2018 נפגשו טראמפ וקים בסינגפור בפסגה היסטורית ( צילום: הבית הלבן )

הפער בהערכות הגרעיניות

המורכבות מתעצמת לאור הפער בהערכות לגבי הארסנל הגרעיני של צפון קוריאה. בעוד טראמפ אמר לאחרונה כי לקים יש 57 כלי נשק גרעיניים "חזקים מאוד", שר ההגנה של דרום קוריאה, אן גיו-בק, העריך בפני מחוקקים כי ההערכה המקובלת היא שלפיונגיאנג יש בין 80 ל-120 ראשי קרב גרעיניים.

הפער הדרמטי בין ההערכות - כאשר הרף התחתון של סיאול גבוה משמעותית מהמספר שבו נקב טראמפ - מדגיש את העמימות המתמשכת סביב תוכנית הגרעין הצפון קוריאנית. מומחים מסתמכים על מודיעין, הערכות לגבי מלאי חומר בקיע וצילומי לוויין, אך אין וודאות מוחלטת.

טראמפ וקים יעשו קאמבק?

דרום קוריאה מודאגת

המהלך של טראמפ לצמצם את התרגילים הצבאיים עורר אי־נוחות בדרום קוריאה. התרגיל השנתי, שהיה אמור להימשך 11 ימים בהשתתפות 18,000 חיילים, נחשב מרכיב מרכזי בהיערכות הצבאית מול צפון קוריאה. גורמים בסיאול מקווים שהקשר האישי בין טראמפ לקים יוכל לסייע להחזיר את שתי המדינות לשולחן המשא ומתן, אך מזהירים כי צמצום התרגילים עלול לפגוע בהרתעה ובמוכנות המבצעית.

פרופסור לים אול-צ'ול ממכון לימודי המזרח הרחוק באוניברסיטת קיונגנאם הסביר כי פיונגיאנג מבהירה שהקשר האישי בין המנהיגים לא יפגע באינטרסים הביטחוניים או במאמצים לחזק את היכולות הצבאיות. "במילים אחרות, פיונגיאנג מאותתת שלדיפלומטיה האישית יש גבולות והיא לא תעלה על סדרי העדיפויות האסטרטגיים", אמר.

טראמפ עצמו קשר את צמצום התרגילים גם לזעם על דרום קוריאה, לאחר שזו סירבה לסייע ביוזמה האמריקאית לפירוז הגרעין של איראן. "הם אמרו 'לא תודה!'", כתב הנשיא, תוך שהוא מדגיש את מחלוקת העומק עם בת הברית האסייתית.