יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הגיב היום (שישי) לראשונה להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהליכוד, בעקבות השיבושים החריפים שפקדו אתמול את נמל התעופה בן גוריון. "אני הייתי בליכוד לפני ביבי ואני אשאר אחרי ביבי", תקף עידן בחריפות.

"מה זה חבר מרכז בליכוד? שום דבר", הוסיף עידן בזלזול. הריאיון המלא עם עידן ישודר הערב בשעה 17:00 באולפן "גליק ותמר" בכאן 11.

עידן לא הסתפק בתגובה להדחתו, והזהיר כי הקריסה שפקדה אתמול את נתב"ג עלולה לחזור על עצמה. "לא נעבור את החגים אם לא יהיה גיוס עובדים. חבל על הזמן, שלא יגידו לא אמרתי", הבהיר.

הכאוס בנתב"ג: השבתה מוחלטת של עמדות הצ'ק-אין

המוני נוסעים נתקעו אתמול בנתב"ג בשל שיבושים חריפים שכללו השבתה מוחלטת של עמדות הצ'ק-אין והקפאה זמנית של נחיתות בשדה. הפעילות החלה להתחדש בהדרגה רק לאחר סידור מחדש של לוח הטיסות.

רשות שדות התעופה וועד העובדים החליפו האשמות הדדיות בעקבות המשבר. ברש"ת תקפו בחריפות את ההחלטה לפתוח בשביתה באחד מימי השיא של הקיץ, על חשבונם של עשרות אלפי נוסעים. בוועד השיבו כי הגורם לשיבושים הוא משבר כוח אדם חריף, שעליו התריעו פעם אחר פעם להנהלה.

"המשמרת הייתה אמורה להסתיים בשעה 11:00"

בריאיון שהעניק עידן אתמול לכאן חדשות ברשת ב', הוא טען כי מי שהכריזה על השביתה היא הנהלת הרשות ולא הוועד. "המשמרת הייתה אמורה להסתיים בשעה 11:00 בבוקר, והודענו שהסבלים קורסים ולא יכולים לעבוד 12 שעות", הסביר.

"משמרת הצהריים הייתה אמורה להגיע בשעה 13:00, וההנהלה התבקשה להקדים אותה בשעתיים. אם הם היו עושים זאת, לא הייתה שביתה", טען עידן. "אנחנו לא עצרנו אף טיסה".