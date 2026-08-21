אור החיים אקטואלי: עלבונה של תורה | צפו

עמית סגל כתב טור בו הוא טוען כי "ממשלה נוספת עם בן גביר בתפקיד בכיר תהיה אסון לישראל" | השר הגיב: "עמית סגל יודע היטב שמה שהוא כתב זה שקר, שההישגים שלי, המהפכות והרפורמות הם חסרי תקדים בכל קנה מידה, הוא רק לא מסוגל לפרגן לבן גביר" (פוליטי)

יוני גבאי