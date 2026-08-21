כוחות צה"ל קפצו היום לכפר סעיר בחטיבת עציון לאחר שפלסטינים יידו אבנים לעבר קבוצת ישראלים שקיימה טיול לא מאושר בפאתי הכפר. כתוצאה מזריקת האבנים נפצעו אזרחים ישראלים. איש ביטחון ירה במקום וישנם נפגעים פלסטינים מהירי. בנוסף דווח על שריפת מבנה בבניה שכוחות כיבוי פעלו לכיבויה. הכוחות פיזרו את החיכוך והוציאו את הישראלים מהמרחב. צה"ל הבהיר כי טיולים ללא אישור מסכנים את המשתתפים ומסיטים כוחות ממשימות ביטחוניות. שוטרי מחוז ש"י פועלים במקום לאיסוף ממצאים וחקירה.

ב. ניסני