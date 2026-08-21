יממה בלבד לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר מסר אזהרה תקיף לאנקרה, השלטונות בטורקיה מחריפים את הצעדים המשפטיים נגד ישראל. משרד המשפטים הטורקי הודיע כי פנה בבקשה רשמית לאינטרפול להוצאת "הודעה אדומה" (Red Notice) נגד נתניהו ובכירים ישראלים נוספים בגין "רצח עם" ופשעים נגד האנושות.

שר המשפטים הטורקי, אקין גורלק, אישר כי המהלך מתבצע כהמשך ישיר לצווי מעצר שהוצאו במדינה ב-14 ביולי במסגרת הליך משפטי המתנהל בטורקיה. בפרשה זו מתנהלת חקירה נגד 35 נאשמים ישראלים, בהם ראש הממשלה נתניהו ואדם בשם אפק מוסקוביץ, בעקבות פעילות כוחות חיל הים לבלימת משט הפעילים הבינלאומי במימי הים התיכון ביום הכיפורים הקודם.

"הודעה אדומה" של האינטרפול מהווה למעשה בקשת איתור ומעצר בינלאומית המופצת למדינות החברות בארגון. במשרד המשפטים באנקרה ציינו כי המסמכים הרלוונטיים הועברו למשרד הפנים ולמשרד החוץ הטורקי כדי לקדם את הבקשה מול מטה הארגון הבינלאומי.

במסגרת ההודעה הרשמית ייחסה אנקרה למעורבים שורה ארוכה של סעיפי אישום חמורים, הכוללים רצח עם, פשעים נגד האנושות, שלילת חירות בנסיבות מחמירות, חטיפת כלי תחבורה, שוד בנסיבות מחמירות, חבלה בכוונה תחילה, התעללות וגרימת נזק לרכוש.

משרד המשפטים הטורקי תקף בחריפות את המדיניות הישראלית ברצועת עזה והצהיר כי טורקיה, בהובלת הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, לא תאפשר להעניק חסינות מעונש לאחראים ותמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה במשפט הלאומי והבינלאומי כדי להביאם לדין.

אזהרת נתניהו התקיפה

ההסלמה המשפטית מתרחשת על רקע מתיחות ביטחונית גוברת בין שתי המדינות. אמש קיים נתניהו התייעצות ביטחונית עם ראשי מערכת הביטחון וזרועות המודיעין, שהתמקדה בהתפתחויות האזוריות בסוריה ובחשש מהתבססות טורקית במדינה.

ביום רביעי שיגר ראש הממשלה אזהרה חריפה לאנקרה בעקבות הדיווחים על התהדקות המגעים בין הממשל החדש בדמשק לבין טורקיה. "לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל", הצהיר נתניהו בצורה נחרצת. ראש הממשלה הבהיר כי המסר הישראלי הועבר מראש לעבר הגורמים הרלוונטיים באזור, תוך שהוא משתמש בביטוי התקיף "Don't".

נתניהו הוסיף בעוקצנות כנגד הניסיונות להתעלם מהאזהרות הישראליות: "כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר". ההצהרה התקיפה של ראש הממשלה הגיעה ברקע הדיווחים על שיחת הטלפון החריגה שהתקיימה בין ראש המוסד רומן גופמן לשר החוץ הסורי החדש אסעד אל-שייבאני, שבה נדונה במישרין סוגיית הנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה.

התקיפה בבסיס הסורי

זאת בעקבות הודעת משרד ההגנה הטורקי, שהכחיש נוכחות משלחת מטעמו בבסיס חיל האוויר אבו אל-דוחור שהותקף בסוריה, אך הדגיש את נחישותה של אנקרה להמשיך בסיוע למשטר א-שרע – מהלך שמעורר דאגה רבה בישראל נוכח התחזקות ההשפעה הטורקית סמוך לגבול הצפון.

משרד ההגנה בטורקיה פרסם הצהרה חריפה בעקבות התקיפה הישראלית בבסיס אבו א-דוהור בצפון סוריה. בהודעה רשמית הבהירה אנקרה כי תמשיך לתמוך בסוריה ולסייע לה בפיתוח יכולותיה הצבאיות, תוך שהיא דוחה את הטענות הישראליות בנוגע לנוכחות צבאית טורקית במקום.

"נמשיך בנחישות במאמצינו להגן על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה, ונמשיך לתמוך במאמצי סוריה לפתח את יכולותיה הצבאיות", נכתב בהודעת משרד ההגנה הטורקי. משרד ההגנה הטורקי הוסיף והזהיר: "לא נכחנו במקום, הכרחי שישראל תפסיק את התקיפות הפזיזות הללו".