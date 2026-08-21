( צילום: מסך, מתוך הסרטון )

משטרת סרפסייד שבפלורידה עצרה את ג'ורדן סטיבן פרוזו (35), החשוד כי תקף באלימות בני זוג יהודים מניו יורק בעת שטיילו ברחוב, הטיח בהם קללות אנטישמיות ואיומי רצח, והיכה את הבעל בראשו. החשוד מואשם בביצוע פשע שנאה בנסיבות מחמירות.

האירוע התרחש ביום ראשון האחרון בסביבות השעה 21:15 בשדרת הארדינג בעיירה סרפסייד. על פי דוח המעצר, בני הזוג אברהם וסופיה צעדו ברחוב כאשר פרוזו התקרב אליהם כשהוא רכוב על קורקינט חשמלי. במקום התפתח עימות מילולי, שבמהלכו החל החשוד להטיח בבני הזוג קללות קשות וגידופים המכוונים לקהילה היהודית כולה. לפי מסמכי המשטרה, העימות הידרדר במהירות לאלימות פיזית כאשר פרוזו הסתער על הבעל והיכה אותו בעוצמה בצד ראשו תוך שהוא צועק לעברו: "עכשיו אתה הולך למות" ו"תתרחק לפני שאהרוג אותך". בנוסף כינה את השניים "שדים מרושעים" והשמיע אמירות עוינות בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

רעייתו של הקורבן הצליחה לתעד חלק מהתקרית בטלפון הנייד שלה, וסיפרה לרשת CBS News Miami על מטר גידופי השנאה שהוטחו בהם. לדבריה, החשוד אף ניסה להתקדם לעברה באופן מאיים, אך עובר אורח מבוגר שעבר במקום צעק עליו בספרדית לעצור, ובכך הביא לסיום התקיפה.

ביום רביעי איתרו השוטרים את פרוזו ועצרו אותו במקום עבודתו במסעדה מקומית, הסמוכה לזירת התקיפה. כעת הוא עומד בפני כתב אישום הכולל סעיפי תקיפה בנסיבות מחמירות על רקע דתי או אתני, לצד עבירות של הטרדה והפחדה ממניע של שנאה.

מפקד משטרת סרפסייד בפועל, ג'יי מטליס, הדגיש כי רשויות החוק לא יגלו כל סובלנות לגילויי אנטישמיות ופשעי שנאה בעיר וכי כל מי שיבצע מעשים דומים ייכלא. בני הזוג הודו למשטרה על התגובה המהירה והבהירו כי המקרה הטראומטי לא ירתיע אותם מלהמשיך ולבקר בדרום פלורידה בעתיד.

מבדיקת עברו של החשוד עולה כי אין זו הסתבכותו הראשונה עם רשויות החוק. רק בחודש יוני האחרון נעצר פרוזו במיאמי ביץ' בחשד להשחתת רכוש ציבורי, לאחר שחתך והרס מיצג מתנפח ענק של כדורגל פיפ"א, שהוצב בעיר במסגרת ההיערכות לקראת משחקי מונדיאל 2026.

גל אנטישמיות גובר בעולם

התקרית בפלורידה מצטרפת לשורה של מקרי אנטישמיות שתועדו בחודשים האחרונים ברחבי העולם. בארגנטינה, שופט פדרלי הודח לאחרונה מתפקידו בעקבות פרסום ציוצים אנטישמיים ברשת X, בהם כינה יהודים "חולדות" ו"צפעונים" - זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה שננקט צעד כה חריף נגד שופט מכהן על רקע התנהלות אנטישמית.

בצרפת, יהודי חרדי תועד כשהוא מותקף מילולית על ידי בעלת דוכן בתחנת סקי, שאמרה לו: "אתם יותר מדי זה מעצבן אנשים". המשטרה הצרפתית פתחה בחקירה פלילית בעקבות הפצתו הוויראלית של הסרטון, והאישה הודתה בחקירה כי אמרה את הדברים.

מנגד, ישנם גם מקרים מעודדים של עמידה נגד האנטישמיות. בשוודיה, שרת החינוך ממוצא פלסטיני סימונה מוחמסון ענדה מגן דוד בטלוויזיה כמחאה נגד אנטישמיות, וספגה בעקבות כך גל של תגובות שנאה ברשת. "אני עונדת מגן דוד עבור הילדים בשוודיה שלא מעזים לעשות זאת", הסבירה מוחמסון.