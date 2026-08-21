בשעה זו מוסרים שני אחיינים של חבר כנסת חרדי עדות במשטרה, בעקבות העימותים האלימים שפרצו באזור היישוב החרדי מיצד בגוש עציון. העדויות ניתנות במסגרת החקירה המשטרתית שנפתחה לאחר סדרת אירועים אלימים שהתרחשו באזור בחודשים האחרונים.

על פי הנמסר, העימותים פרצו לאחר שקבוצת מטיילים חרדים מאזור מיצד הגיעה בטעות לפאתי הכפר הפלסטיני סעיר. עם הגעתם למקום, יצאו לקראתם עשרות פלסטינים והחלו ליידות אבנים לעבר המטיילים. המטיילים הזעיקו את כוחות הביטחון למקום, ורבש"ץ מיישוב מיצד שהגיע ראשון למקום הותקף בסלע בידי אחד הפלסטינים.

לפי הדיווחים, הרבש"ץ הגיב בירי לאוויר, ולאחר מכן ירה לעבר מספר פלסטינים שסיכנו לטענתו את האזרחים ביידוי האבנים. כתוצאה מהירי נפגעו שני פלסטינים - אחד נהרג ואחד נפצע. מנגד, הפלסטינים טענו כי לא מדובר בטיול תמים, אלא בקבוצת מתנחלים שהגיעה כדי להצית מבנה בבניה בכפר.

בהמשך האירוע הוצתה אש במבנה פלסטיני במקום, וכתוצאה מכך פונה אדם מבוגר בן 65 בעקבות שאיפת עשן. המשטרה פתחה בחקירה ובודקת את החשד שההצתה בוצעה בידי היהודים כנקמה על פציעת המטיילים.

יצוין כי מיצד, היישוב החרדי בגוש עציון, נמצא במוקד של מספר אירועי אלימות בחודשים האחרונים. בחודש שעבר פרצה שריפה גדולה סמוך ליישוב, שם נשרפו כשש מאות דונם והוזנקו מטוסים לכיבוי השריפה. לאחר חקירה נקבע כי מדובר בהצתה.

בנוסף, בשבועות האחרונים התרחשו באזור מספר אירועי אלימות נוספים. במהלך פעילות פינוי והריסה של מבנים לא חוקיים סמוך למיצד, התפתחו הפרות סדר אלימות מצד עשרות מתבצרים ומאות מפירי סדר, שכללו תקיפת כוחות הביטחון באמצעות יידוי אבנים, השלכת מוטות ברזל וחפצים שונים, וכן הבערת צמיגים ורכבים. כתוצאה מהאלימות נפצעו מספר לוחמי מג"ב בדרגות שונות.

באירוע נוסף שהתרחש באזור, תקף פועל ערבי שהועסק על ידי המנהל האזרחי יהודי באמצעות מוט ברזל, ופצע אותו בראשו באורח קל. התוקף נעצר על ידי כוחות הביטחון, והפצוע קיבל טיפול רפואי ופונה כשהוא בהכרה מלאה.

מיצד, שמונה כיום כ-150 משפחות, נמצא בתהליכי התרחבות משמעותיים. היישוב החרדי צפוי להכפיל את מספר תושביו בשנים הקרובות, כאשר בסיום אכלוס הפרויקט החדש "קריית מיצד" היישוב יגיע לכ-450 משפחות. הפרויקט כולל 200 יחידות דיור בסך הכל, כאשר שלב א' כולל 88 יחידות דיור בבנייה רוויה ואיכותית.