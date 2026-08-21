נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, קרא היום (שישי) לסיים את המערכה מול ארצות הברית, תוך שהוא מנסה להציג את המהלך כצעד שנעשה מעמדת כוח. בנאום שנשא בפני כנס של הקהילה הרפואית בטהרן אמר פזשכיאן כי עדיף לסיים את המלחמה כעת, כשאיראן במצב של כוח וכבוד וכל העולם מכיר בניצחונה.

דברי הנשיא משקפים את הלחץ הכבד שבו נתונה ממשלתו, הסופגת ביקורת נוקבת מצד המחנה השמרני והניצי בטהרן. ברקע הדברים מתרבים הדיווחים על ניסיונות של משמרות המהפכה להכתיב את הקו המדיני ולכפות את עמדתם, כחלק מהתחזקות מעמדם מאז חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי. פזשכיאן יצא להגנת ההסכם המסתמן מול האמריקנים, תיאר אותו כמכובד ובעל ערך והדגיש כי אין בו אפילו סעיף אחד המעיד על כניעה. לצד זאת, הוא טען בדבריו כי ארצות הברית תקפה בתי ספר, בתי חולים ותשתיות בניגוד לכל הכללים הבינלאומיים, אך הדגיש כי הכוחות המזוינים של המדינה ערוכים לחלוטין להגן עליה בכל מחיר. הודאה בקושי הכלכלי הקשה אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 בדבריו הודה פזשכיאן בגלוי בהשפעות ההרסניות של החנק הכלכלי, הנובעות מהמגבלות הפיננסיות ומהמצור הימי שהטילה ארצות הברית, אשר פגעו קשות ביבוא וביצוא. הנשיא אף התלונן על הקושי התקציבי לממן תלושי מזון בסיסיים לאזרחים, ותקף את מבקריו מבית היושבים מחוץ למגרש ומביעים ביקורת מבלי להכיר את המצב המורכב שבו נתונה הממשלה. הודאתו של פזשכיאן מצטרפת לשורה של התבטאויות חריגות מצד בכירי השלטון. נגיד הבנק המרכזי האיראני, עבדולנאסר המתי, הודה בראיון לטלוויזיה הממלכתית כי יצוא הנפט של המדינה פסק לחלוטין וכי האמריקנים חסמו את הרזרבות של הבנק המרכזי ואינם מאפשרים למשוך מהן כספים. במקביל, יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף הזהיר בפגישה בבגדד כי ללא כלכלה יציבה וצמיחה המדינה לא תוכל להחזיק מעמד, גם אם תישען על עוצמה צבאית. מצוקה זו מקבלת משנה תוקף עם הדיווחים בסוכנות רויטרס על פגיעה קשה בעורק אספקת הנפט לסין, שהביאה למחסור חריף ולזינוק במחירים.

הנשיא טראמפ ( צילום: shutterstock )

"נמוטט את המשטר" - הצהרה אמריקנית חריפה

מן העבר השני, הממשל האמריקני מבהיר כי אין בכוונתו להרפות מהלחץ. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, התייחס להצהרתו של הנשיא דונלד טראמפ בדבר חבילת הסנקציות הכבדה ביותר בהיסטוריה שפרטיה ייחשפו ביום שני, והצהיר בריאיון לרשת CNBC כי היעד הוא למוטט את המשטר בטהרן.

לדבריו, המצור הימי שהוטל ביולי יחד עם הסנקציות החדשות מהווים "אגרוף כפול" - מכת מחץ כפולה שתביא להפלת משטר האייתוללות. בסנט פירט כי הסנקציות החדשות יכללו עונשים כלכליים חריפים על מדינות שימשיכו בסחר עם טהרן, והדגיש: "הגיע הזמן שבעלות בריתנו ושאר העולם יקבלו החלטה - אתן או איתנו או נגדנו".

הנשיא טראמפ עצמו חידד את המסר כשהזהיר מפורשות מפני צעדים כלכליים נגד כל מדינה שתנסה להושיט לאיראן חבל הצלה. בהודעה שפרסם ברשת החברתית Truth Social, הכריז טראמפ על "D-Day כלכלי" - מבצע בידוד כלכלי מוחלט נגד איראן, תוך שהוא מתאר את המצב הביטחוני והכלכלי של המדינה: "הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם הושמד, המפעלים הצבאיים שלהם הם עכשיו חורבות, המטבע שלהם חסר ערך, והמדינה שלהם בסכנת קריסה".

טראמפ איים כי כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק סיוע לאיראן "תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות עצומות". ההזהרה מופנית במיוחד כלפי סין, שהייתה עד כה הלקוח העיקרי של הנפט האיראני.

המתיחות בין הצהרות הכוח של פזשכיאן לבין ההודאות בקושי הכלכלי מצביעה על המבוי הסתום שבו נתון המשטר בטהרן. בעוד הנשיא מנסה לשדר מסר של עוצמה ולהציג את ההסכם המסתמן כניצחון, בכירי המשטר מזהירים מפני קריסה כלכלית מתקרבת, והממשל האמריקני מבהיר כי מטרתו היא הפלת המשטר באמצעות לחץ כלכלי חסר תקדים.