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הסלמה ביטחונית

צה"ל תקף מבנה בדרום לבנון: חשודים חצו את קו המרחב הביטחוני

כוחות חטיבת כפיר זיהו חשודים שחצו את קו המרחב הביטחוני • חיל האוויר תקף את המבנה בהכוונת כוחות הקרקע | צה"ל: 'לא נאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחינו' (צבא וביטחון)

כוחות צה"ל בפעילות בדרום לבנון (צילום: צה"ל)

דובר מסר היום (שישי) כי כוחות חטיבת כפיר בפיקוד אוגדה 91 זיהו מוקדם יותר היום מספר חשודים אשר חצו את קו המרחב הביטחוני באזור הכפר ברעשית שבדרום . החשודים נכנסו לתוך מבנה והיוו איום על כוחות צה"ל הפועלים במקום.

לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת כוחות החטיבה תקף את המבנה במטרה לסכל את האיום המיידי. על פי ההודעה הרשמית, התקיפה בוצעה בדיוק רב תוך שמירה על ההסכמות הקיימות.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים". יחד עם זאת, צה"ל הדגיש כי הוא "ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".

האירוע מצטרף לשורה של תקריות ביטחוניות שהתרחשו בשבועות האחרונים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. רק לפני מספר ימים חיסל צה"ל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה במרחב דיר א-זהראני, בתגובה לפגיעה בלוחמי צה"ל מרחפן נפץ.

במקביל, ממשיכה המתיחות סביב רכס עלי אל-טאהר שבמחוז נבטיה, שם מנהל צה"ל פעילות מבצעית מוגבלת במטרה לכתר לוחמי חיזבאללה המבוצרים במתחם תת-קרקעי אסטרטגי. על פי דיווחים זרים, במקום מתחבאים עשרות לוחמים, בהם קצינים בכירים ממשמרות המהפכה האיראניים.

כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

הפעילות בדרום לבנון מתרחשת על רקע מתיחות דיפלומטית בין ירושלים לוושינגטון. ממשל טראמפ מתח לאחרונה ביקורת על דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ בנוגע להמשך הנוכחות הישראלית באזור. דובר מחלקת המדינה האמריקנית הטיל השבוע את האחריות המלאה על ארגון חיזבאללה לנוכחות הישראלית בשטח לבנון, והדגיש כי "אזורי הפיילוט הם המסלול הפרקטי היחידי להשגת השלום".

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון, תוך שמירה על מחויבות להסכם בין ישראל ללבנון ומניעת איומים מיידים על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.
צה"לחיזבאללהלבנוןחטיבת כפיר

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