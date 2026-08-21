צה"ל תקף מבנה בדרום לבנון: חשודים חצו את קו המרחב הביטחוני

דובר צה"ל מסר היום (שישי) כי כוחות חטיבת כפיר בפיקוד אוגדה 91 זיהו מוקדם יותר היום מספר חשודים אשר חצו את קו המרחב הביטחוני באזור הכפר ברעשית שבדרום לבנון. החשודים נכנסו לתוך מבנה והיוו איום על כוחות צה"ל הפועלים במקום.

לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת כוחות החטיבה תקף את המבנה במטרה לסכל את האיום המיידי. על פי ההודעה הרשמית, התקיפה בוצעה בדיוק רב תוך שמירה על ההסכמות הקיימות.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים". יחד עם זאת, צה"ל הדגיש כי הוא "ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".

האירוע מצטרף לשורה של תקריות ביטחוניות שהתרחשו בשבועות האחרונים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. רק לפני מספר ימים חיסל צה"ל מפקד בכיר ביחידת 'בדר' של חיזבאללה במרחב דיר א-זהראני, בתגובה לפגיעה בלוחמי צה"ל מרחפן נפץ.

במקביל, ממשיכה המתיחות סביב רכס עלי אל-טאהר שבמחוז נבטיה, שם מנהל צה"ל פעילות מבצעית מוגבלת במטרה לכתר לוחמי חיזבאללה המבוצרים במתחם תת-קרקעי אסטרטגי. על פי דיווחים זרים, במקום מתחבאים עשרות לוחמים, בהם קצינים בכירים ממשמרות המהפכה האיראניים.