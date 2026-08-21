מבזקים נוספים
טורקיה מבקשת התרעה אדומה באינטרפול נגד נתניהו
שר המשפטים הטורקי הודיע כי ביקש ממשרד הפנים להוציא התרעה אדומה באינטרפול נגד ראש הממשלה נתניהו, במטרה להביא למעצרו בזירה הבינלאומית. הבקשה מתייחסת לאשמות בתקיפת משט "צמוד", רצח עם וביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.קובי אטינגר
צעיר בן 23 נפגע בינוני בהתנגשות בין טרקטורונים ביער ביריה
צעיר בן 23 נפצע במצב בינוני בהתנגשות בין שני טרקטורונים ביער ביריה. הפצוע סובל מחבלות בגפיים התחתונות ופונה לבית החולים זיו. צוותי מד"א קיבלו את הדיווח בשעה 13:35 והעניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
אירוע ירי בחדרה: גבר נפצע באורח בינוני
משטרת חדרה פתחה בחקירת אירוע ירי בעיר בו נפצע גבר באורח בינוני. שוטרים מבצעים סריקות אחר חשודים ואוספים ממצאים במקום. לפי הערכה ראשונית, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות נבדקות.קובי רוזן
ליברמן חושף את התוכנית להפלת נתניהו; ינסה לסחוט את ראשות הממשלה?
יו"ר ישראל ביתנו פרסם מסמך אסטרטגי מקיף לניצחון גוש המשרתים • דורש העלאת אחוזי ההצבעה, מניעת פיזור קולות ואיסור על קניבליזם פוליטי | "המפתח הוא העברת 5-6 מנדטים מגוש המשתמטים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חיכוכים בכפר סעיר: ישראלים נפצעו מאבנים, פלסטינים נפגעו מירי
כוחות צה"ל קפצו היום לכפר סעיר בחטיבת עציון לאחר שפלסטינים יידו אבנים לעבר קבוצת ישראלים שקיימה טיול לא מאושר בפאתי הכפר. כתוצאה מזריקת האבנים נפצעו אזרחים ישראלים. איש ביטחון ירה במקום וישנם נפגעים פלסטינים מהירי. בנוסף דווח על שריפת מבנה בבניה שכוחות כיבוי פעלו לכיבויה. הכוחות פיזרו את החיכוך והוציאו את הישראלים מהמרחב. צה"ל הבהיר כי טיולים ללא אישור מסכנים את המשתתפים ומסיטים כוחות ממשימות ביטחוניות. שוטרי מחוז ש"י פועלים במקום לאיסוף ממצאים וחקירה.ב. ניסני
הולכת רגל בת 20 נפגעה מרכב בכביש 90 ליד דגניה ב'
צעירה בת 20 נפגעה מרכב בכביש 90 סמוך לדגניה ב' והועברה למרכז הרפואי פוריה במצב בינוני. הפצועה סובלת מחבלות גב וגפיים. צוותי מד"א קיבלו את הדיווח בשעה 13:38 והעניקו לה טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
ליברמן: לא אהיה ציר בתוך הגוש אבל לא אתחייב להמליץ על המפלגה הגדולה
אביגדור ליברמן הצהיר כי הוא מתחייב שלא יהיה ציר בתוך הגוש, אך לדבריו התחייבות להמליץ על ראש המפלגה הגדולה תהיה טעות קשה.כיכר השבת
עימות ליד ההתנחלות החרדית: מחבלים תקפו מטיילים חרדים; הרבש"ץ ירה והרג מתפרע פלסטיני
קבוצת מטיילים יהודים הותקפה באבנים בכפר סעיר, לשם נכנסה בטעות קבוצה של מטיילים חרדים, שיצאו ככל הנראה מהיישוב מיצד הסמוך | רבש"ץ היישוב שהגיע למקום ביצע ירי והרג פלסטיני בן 18 | חשד להצתת מבנה ערבי על ידי המטיילים, כנקמה על פציעת המטיילים היהודים | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)דוד הכהן