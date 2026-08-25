נתניהו כינס בהתרעה קצרה דיון בפיקוד מרכז על חשש להתלקחות

צעד חסר תקדים בציבור החרדי: בית הדין בלונדון הורה להשבית כליל את פתיחת שנת הלימודים בכל הסמינרים בעיר • הרבנים מתייצבים לצד הבנות שטרם שובצו ומבהירים: "לא יפתחו השערים עד שאחרונת התלמידות תמצא את מקומה" • בעולם החינוך קוראים: "מהם יראו וכן יעשו בכל העולם" • המכתב המלא (חרדים)

חיים רוזנבוים