הבנים ירשו, האחיות נזרקו: קרב הירושה על דירות היוקרה

מבזקים נוספים
"יש דיווחים על גניבות של מאות אלפי שקלים" | הפתרון לזיוף סרטוני וידיאו ב-AI
במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על הבינה המלאכותית, מומחה הטכנולוגיה רן בר זיק מזהיר מפני שכפול קול של בני משפחה; לדבירו, "גניבות של מאות אלפי שקלים כבר קורות" |ומה הכלים החדשים לזיהוי זיופים? | האזינו (טכנולוגיה, דיגיטל)כיכר השבת
איראנים מגלים: מהבניינים האלו בטהרן ירו באכזריות על המפגינים הגיבורים
תחקיר נרחב של רשת "איראן אינטרנשיונל", המבוסס על הקלטות קשר, תיעודי וידאו ועדויות ראייה, חושף כי כוחות הביטחון האיראניים הפכו מסגדים ברחבי טהרן לבסיסי מבצעים פעילים במהלך הדיכוי האלים של מחאות ינואר. לפי הממצאים, המסגדים שימשו לפריסת כוחות, מעקב רחפנים, ביצוע מארבים ואף עמדות ירי מהגגות לעבר מפגינים. כמו כן, עולות טענות קשות כי אנשי כוחות הביטחון יזמו בעצמם הצתות ונזק למסגדים כדי להאשים את המפגינים בהשחתת אתרי קודש | הפרטים המזעזעים (בעולם)דניאל הרץ
כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם
שתי מורות בסין הפכו שיעור על חשמל סטטי להדגמה בלתי נשכחת, כשהילדים גילו על ראשם כיצד מטען חשמלי יכול לגרום לשיער להתרומם (חדשות בעולם)דני שפיץ
ח"כ יעל רון בן משה מודיעה שלא תצטרף למסגרת הפוליטית של גנץ
ח"כ יעל רון בן משה הודיעה לבני גנץ על החלטתה שלא להצטרף למסגרת הפוליטית החדשה שהוא מקים. לדבריה, "המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא אלא אף עלול לגרום נזק". רון בן משה הסבירה כי התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט "היא בעיניי סיכון גדול ביותר, ועבורי קו אדום בוהק".כיכר השבת
"טראמפ, תכין סוללות": קנדה מאיימת לנתק את החשמל לארה"ב
אונטריו מאיימת להפסיק את אספקת חשמל לארה"ב בתגובה למכסים של טראמפ | ראש הממשלה דאג פורד: "הכול על השולחן" (בעולם)אריה רוזן
תפס ילדה שנפלה ממרפסת בגובה 6 מטרים - ונעלם
גבר הבחין בילדה בת שנתיים כשהיא תלויה ממרפסת בגובה של כשישה מטרים – וזינק להציל אותה ברגע האחרון (חדשות בעולם)דני שפיץ
דיווח: הרוג בתקיפת כטב"מ בח'אן יונס, אתמול חוסל מפקד חמאס
מקורות פלסטינים מדווחים על הרוג בתקיפת כטב"מ ישראלי באזור מסגד אלאלבאני במערב ח'אן יונס. באותו מקום בוצעה אתמול תקיפה בה חוסל רזק אבו שחמה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בנוסף מדווחים הפלסטינים על התרעת פינוי נוספת - החמישית היום - בדיר אלבלח במרכז רצועת עזה.קובי אטינגר
איבדתם משהו ברכבת? רכבת ישראל יוצאת מבצע מיוחד ל'השבת אבידה'
כובעים, תפילין, סידורים, כינורות, חכות וציוד לדיג, אריזות מהדיוטי פרי, קורקינטים, טלפונים סלולאריים, מחשבים ניידים וטאבלטים, אוזניות אלחוטיות - אלו רק חלק מהדברים שנשכחו ברכבות בחודשי הקיץ | כעת, רכבת ישראל יוצאת במבצע להשבתן של אבדות שנשכחו ברכבת חזרה לבעליהן (בארץ)קובי אטינגר