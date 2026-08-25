תחקיר נרחב של רשת "איראן אינטרנשיונל", המבוסס על הקלטות קשר, תיעודי וידאו ועדויות ראייה, חושף כי כוחות הביטחון האיראניים הפכו מסגדים ברחבי טהרן לבסיסי מבצעים פעילים במהלך הדיכוי האלים של מחאות ינואר. לפי הממצאים, המסגדים שימשו לפריסת כוחות, מעקב רחפנים, ביצוע מארבים ואף עמדות ירי מהגגות לעבר מפגינים. כמו כן, עולות טענות קשות כי אנשי כוחות הביטחון יזמו בעצמם הצתות ונזק למסגדים כדי להאשים את המפגינים בהשחתת אתרי קודש | הפרטים המזעזעים (בעולם)

דניאל הרץ