מבזקים נוספים
הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה
הטרנד ששוטף את הרשת הוא ללא ספק אותם אנשים שקופצים מהמצוקים, אבל הרגע שלפני הקפיצה יש משהו מסקרן אפילו יותר (חדשות בעלם)דני שפיץ
"סע אחריו": נהג מופתע מצא את עצמו בשיאו של מרדף משטרתי | צפו
נהג אובר ביוסטון נקלע למרדף משטרתי כששוטרים קפצו למכוניתו. האירוע המפתיע תועד במצלמת הרכב והפך לוויראלי (בעולם)אריה רוזן
פרטים חדשים נחשפים על הימים שקדמו לרצח המזעזע בבית שמש
בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד ברצח הילד בבית שמש במספר ימים נוספים | נחשף: משפחתו פנתה לקופת החולים ימים לפני הרצח וביקשה בדיקה פסיכיאטרית דחופה, אולם זו נדחתה| במקביל מתחזק החשד שהיה תחת השפעת סמים (אקטואליה)קובי רוזן
גם כאשר האכיפה המשטרתית אינה נראית לעין - היא קיימת | צפו
משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון) יצאה לאכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים תוך שימוש במגוון אמצעי אכיפה דיגיטליים | כך זה נראה (משטרה)קובי רוזן
חשבתם שתואר באוניברסיטה פחות מתאים לכם? כדאי שתראו את זה
יום פתוח לסטודנטים חרדים באוניברסיטת בר-אילן - עם תנאי קבלה מותאמים, מלגות ומעטפת שתעזור לכם להתחיל נכוןיוסי כץ
כך עושים את זה: הכירו את תנאי הקבלה המותאמים לסטודנטים חרדים
יום פתוח לסטודנטים חרדים באוניברסיטת בר-אילן - עם תנאי קבלה מותאמים, מלגות ומעטפת שתעזור לכם להתחיל נכון.יוסי כץ
איראנים מגלים: מהבניינים האלו בטהרן ירו באכזריות על המפגינים הגיבורים
תחקיר נרחב של רשת "איראן אינטרנשיונל", המבוסס על הקלטות קשר, תיעודי וידאו ועדויות ראייה, חושף כי כוחות הביטחון האיראניים הפכו מסגדים ברחבי טהרן לבסיסי מבצעים פעילים במהלך הדיכוי האלים של מחאות ינואר. לפי הממצאים, המסגדים שימשו לפריסת כוחות, מעקב רחפנים, ביצוע מארבים ואף עמדות ירי מהגגות לעבר מפגינים. כמו כן, עולות טענות קשות כי אנשי כוחות הביטחון יזמו בעצמם הצתות ונזק למסגדים כדי להאשים את המפגינים בהשחתת אתרי קודש | הפרטים המזעזעים (בעולם)דניאל הרץ
כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם
שתי מורות בסין הפכו שיעור על חשמל סטטי להדגמה בלתי נשכחת, כשהילדים גילו על ראשם כיצד מטען חשמלי יכול לגרום לשיער להתרומם (חדשות בעולם)דני שפיץ