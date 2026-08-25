הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה

בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד ברצח הילד בבית שמש במספר ימים נוספים | נחשף: משפחתו פנתה לקופת החולים ימים לפני הרצח וביקשה בדיקה פסיכיאטרית דחופה, אולם זו נדחתה| במקביל מתחזק החשד שהיה תחת השפעת סמים (אקטואליה)

קובי רוזן