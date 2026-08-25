מהפך במודיעין עילית: שנאי חדש הותקן תוך 24 שעות

מעבר לדיונים על בית המשפט העליון ורסיסי מפלגות בימין, הפעם הפודקאסטר תמיר דורטל יושב לדבר על הבית פנימה. בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא נפתח לשיחה על המורכבות שבמוסד הנישואין, ומספר בגילוי לב על התיקון העמוק שעשה ביחסיו עם אמו סביב שולחן האוכל | באיזה רגע בחיים החליט לעשות את הצעד לעבר שמירת מצוות, ולמה הוא משוכנע שהחברה החילונית נמצאת בדרך ללא מוצא? | צפו (כיכר FM)

אלי גוטהלף