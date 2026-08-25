במלאות עשרים שנה לייסוד קהילת סאטמר בירושלים, התכנסו כלל חסידי סאטמר בעיר הקודש למעמד נשגב ומרומם, ששולב עם הדינר השנתי לטובת המוסדות | את המעמד פיארו רבני החסידות בארץ, לצד אורחי הכבוד שהגיעו במיוחד מחו"ל, הגאון רבי הירצקא צוויבל, מחשובי הרבנים של החסידות בארה"ב, והנגיד הרב אברהם בראך, אשר הגיעו לחזק ולהשתתף בשמחת הקהילה במלאות שני עשורים להקמתה (חסידים)

חיים רוזנבוים