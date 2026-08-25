כטב"ם ישראלי תקף לפני זמן קצר את אזור מתחם בתי הספר אבו חסין בג'באליא שבצפון רצועת עזה, והרג 3 עזתים. לפי עדויות מקומיות, הכטב"ם ירה 4 טילים לעבר האזור. מוקדם יותר היום חוסל עזתי נוסף בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור המואצי שבצפון מערב ח'אן יונס בדרום הרצועה.

קובי אטינגר