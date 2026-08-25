מבזקים נוספים
עופר וינטר מקים מפלגת ימין חדשה | הפתרון לבעיה הפלסטינית: "ה-ג-י-ר-ה" | כך נראה לוגו המפלגה
תת-אלוף במילואים עופר וינטר הכריז בערב מיוחד שנערך במתחם שלוה בירושלים על הקמת תנועה פוליטית חדשה, והודה למארחים ולמשתתפים | בין המצטרפים החדשים ניתן למנות בין היתר את יוסף חדד והעיתונאית נטעלי שם טוב (חדשות)כיכר השבת
הולכת רגל בת 30 נפגעה במצב בינוני מרכב ברעננה
הולכת רגל כבת 30 נפגעה מרכב ברחוב התקומה ברעננה. הדיווח התקבל בשעה 18:40. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי עם חבלות בראש ובגפיים ומפנים אותה במצב בינוני לבית החולים מאיר.קובי רוזן
3 הרוגים בתקיפת כטב"ם ישראלי בג'באליא שבצפון עזה
כטב"ם ישראלי תקף לפני זמן קצר את אזור מתחם בתי הספר אבו חסין בג'באליא שבצפון רצועת עזה, והרג 3 עזתים. לפי עדויות מקומיות, הכטב"ם ירה 4 טילים לעבר האזור. מוקדם יותר היום חוסל עזתי נוסף בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור המואצי שבצפון מערב ח'אן יונס בדרום הרצועה.קובי אטינגר
נעצרו חשודים ברצח בקיסריה לאחר מצוד בחדרה
משטרת ישראל עצרה חשודים במעורבות ברצח שאירע בקיסריה ביום ראשון השבוע, במהלכו נורה אדם למוות באמצעות אקדח. לוחמי הימ"מ ניהלו מצוד בחדרה בעקבות פעילות מודיעינית של חוקרי ימ"ר חוף, והחשודים הועברו לחקירה. המפכ"ל עמד מקרוב על התקדמות החקירה ושיבח את פעילות הכוחות.קובי רוזן
גאוני: כך הצליחה ש"ס להטריל את העותרים - ולעקוף את ההחלטה של סולברג
במה שנראה כמהלך מתוחכם מצד אנשי היח"צ של מפלגת ש"ס, היום פרסמה התנועה סרטון חדש הדומה באופן מחשיד לקודמו שנפסל | מי אמר שמדובר בחייל? | ההסבר המלא בפנים (בחירות)כיכר השבת
פלפלו ארוכות בדברי תורה; הרבי מארה"ב בביקור הוד במעון גיסו בירושלים
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בשבועות אלו לביקור מרומם בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור הוד מיוחד בבית גיסו, הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז ירושלים | במהלך הביקור המרומם פלפלו הגיסים ארוכות בדברי תורה, ובסיומו התברכו בברכת השנים ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
האם צריך פריימריז במפלגות החרדיות ומה עם שילוב נשים? | כנסו והשפיעו בסקר
בעוד כשבועיים ייסגרו הרשימות בבחירות לכנסת וזה הזמן לשמוע את דעתכם - האם צריך פריימריז? האם אתם בעד שילוב נשים ברשימה? ואיזו ממשלה תרצו שתקום אחרי הבחירות? כנסו עכשיו, הצביעו והשפיעו בסקר 'כיכר השבת' ו'סופר דאטה' (חרדים)כיכר השבת
בום בבית שמש: המדעים כובשים את החינוך החרדי
ששה מוסדות חינוך חרדיים בעיר זכו ביוזמה חסרת תקדים • מכון דוידסון לחינוך מדעי יספק ליווי מקצועי והתאמה מלאה לצביון התורני | שר החינוך: "מצוינות מדעית צועדת יד ביד עם שמירה על אורח החיים החרדי" (חרדים)חזקי שטרן