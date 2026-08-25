מבזקים נוספים
עובד נוסף ממעון רה"מ תובע את שרה נתניהו: "מסכת קשה של התעמרות"
עובד לשעבר במעון ראש הממשלה תובע את משרד ראש הממשלה, בטענה כי שרה נתניהו התעמרה בו במשך שנים (משפט)משה כהן
ממדאני מסתבך: אנשי עסקים בראשות בכיר חרדי תובעים את ראש העיר
אנשי עסקים בעיר ניו יורק תבעו לאחרונה את ראש העיר זוהראן ממדאני, בעקבות החלטתו לסבסד הוצאות לסופרמרקטים ברחבי העיר, בתמורה למחיר קבוע על מצרכי מזון בסיסיים | הפרטים המלאים על התביעה שמסעירה את ניו יורק (חדשות)כיכר השבת
אוגוסט משוגע: מזג האוויר החריג שצפוי בשבוע הבא - ואלו האזורים בהם זה יקרה
לאחר ימי חום קשים, מערכת מפתיעה צפויה להגיע לאזורנו בשבוע הבא | החזאים מדגישים: מדובר באירוע נדיר עד חסר תקדים בישראל | אלו האזורים שבהם צפוי לרדת גשם בשיא אוגוסט (בארץ)כיכר השבת
עופר וינטר מקים מפלגת ימין חדשה; "הפתרון לבעיה הפלסטינית: ה-ג-י-ר-ה" | כך נראה לוגו המפלגה
תת-אלוף במילואים עופר וינטר הכריז בערב מיוחד שנערך במתחם שלוה בירושלים על הקמת תנועה פוליטית חדשה, והודה למארחים ולמשתתפים | בין המצטרפים החדשים ניתן למנות בין היתר את יוסף חדד והעיתונאית נטעלי שם טוב (חדשות)כיכר השבת
הולכת רגל בת 30 נפגעה במצב בינוני מרכב ברעננה
הולכת רגל כבת 30 נפגעה מרכב ברחוב התקומה ברעננה. הדיווח התקבל בשעה 18:40. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי עם חבלות בראש ובגפיים ומפנים אותה במצב בינוני לבית החולים מאיר.קובי רוזן
3 הרוגים בתקיפת כטב"ם ישראלי בג'באליא שבצפון עזה
כטב"ם ישראלי תקף לפני זמן קצר את אזור מתחם בתי הספר אבו חסין בג'באליא שבצפון רצועת עזה, והרג 3 עזתים. לפי עדויות מקומיות, הכטב"ם ירה 4 טילים לעבר האזור. מוקדם יותר היום חוסל עזתי נוסף בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור המואצי שבצפון מערב ח'אן יונס בדרום הרצועה.קובי אטינגר
נעצרו חשודים ברצח בקיסריה לאחר מצוד בחדרה
משטרת ישראל עצרה חשודים במעורבות ברצח שאירע בקיסריה ביום ראשון השבוע, במהלכו נורה אדם למוות באמצעות אקדח. לוחמי הימ"מ ניהלו מצוד בחדרה בעקבות פעילות מודיעינית של חוקרי ימ"ר חוף, והחשודים הועברו לחקירה. המפכ"ל עמד מקרוב על התקדמות החקירה ושיבח את פעילות הכוחות.קובי רוזן
גאוני: כך הצליחה ש"ס להטריל את העותרים - ולעקוף את ההחלטה של סולברג
במה שנראה כמהלך מתוחכם מצד אנשי היח"צ של מפלגת ש"ס, היום פרסמה התנועה סרטון חדש הדומה באופן מחשיד לקודמו שנפסל | מי אמר שמדובר בחייל? | ההסבר המלא בפנים (בחירות)כיכר השבת