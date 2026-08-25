תת-אלוף במילואים עופר וינטר הכריז בערב מיוחד שנערך במתחם שלוה בירושלים על הקמת תנועה פוליטית חדשה, והודה למארחים ולמשתתפים | בין המצטרפים החדשים ניתן למנות בין היתר את יוסף חדד והעיתונאית נטעלי שם טוב (חדשות)

כיכר השבת