ממדאני מסתבך: אנשי עסקים בראשות בכיר חרדי תובעים את ראש העיר

שלושה שבועות לאחר הקריסה הפתאומית של קורת גג בהיכל בית המדרש הישן של חסידות סקווירא במרכז החסידות בארה"ב: גדולי המומחים והמהנדסים שהוזעקו למקום קבעו כי המבנה הישן מהווה סכנה ויציבותו הופרה | כל הפרטים על 'חדר הקודש' ההיסטורי של האדמו"ר זצ"ל והתוכניות שננגנזו (חסידים)

חיים רוזנבוים