מטוס התובלה המסתורי נחת במוסקבה - זה מה שהתברר אחרי שעות

מבזקים נוספים
שילמו ביוקר: הטעות הפטאלית שמתנגדי הגר"ש רבינוביץ' לא לקחו בחשבון | מעייריב
ניסיון המחטף של בבצ'יק והתדרוכים הזועמים של בכירי 'אגודה' | רבני לונדון יוצאים למלחמה | הטעות הפטאלית שמתנגדי הגר"ש רבינוביץ' לא לקחו בחשבון | תושבי מודיעין עילית עשויים לסבול מהפסקות חשמל בכל רגע נתון | האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט עוקר לירושלים (מעייריב)איצלה כץ
סוד כתבי הבן איש חי: השוק השחור שאף אחד לא מדבר עליו | "יתגדל ויתקבל"
לאחר שהקדיש את חייו לחשיפת כתביו של הבן איש חי, התיישב הרב יוסף חיים מזרחי לראיון בלעדי ל'כיכר השבת' - מהחיזיון שמערער על דרכו ועד השוק השחור שסוחר בכתבים עד היום • הצצה לפרק המיוחד של "יתגדל ויתקבל" שיעלה מחר (חרדים)יוסי עבדו
הולך רגל בן 60 נפגע קשה מרכב בפתח תקווה
גבר כבן 60 נפגע במצב קשה מרכב ברחוב חיים ארלוזורוב בפתח תקווה. התאונה אירעה בשעה 19:55. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי עם חבלת ראש ומפנים אותו לבית החולים בלינסון.קובי רוזן
עובד נוסף ממעון רה"מ תובע את שרה נתניהו: "מסכת קשה של התעמרות"
עובד לשעבר במעון ראש הממשלה תובע את משרד ראש הממשלה, בטענה כי שרה נתניהו התעמרה בו במשך שנים (משפט)משה כהן
ממדאני מסתבך: אנשי עסקים בראשות בכיר חרדי תובעים את ראש העיר
אנשי עסקים בעיר ניו יורק תבעו לאחרונה את ראש העיר זוהראן ממדאני, בעקבות החלטתו לסבסד הוצאות לסופרמרקטים ברחבי העיר, בתמורה למחיר קבוע על מצרכי מזון בסיסיים | הפרטים המלאים על התביעה שמסעירה את ניו יורק (חדשות)כיכר השבת
החלטה דרמטית בסקווירא; בית המדרש המיתולוגי ייהרס כליל | כל הפרטים
שלושה שבועות לאחר הקריסה הפתאומית של קורת גג בהיכל בית המדרש הישן של חסידות סקווירא במרכז החסידות בארה"ב: גדולי המומחים והמהנדסים שהוזעקו למקום קבעו כי המבנה הישן מהווה סכנה ויציבותו הופרה | כל הפרטים על 'חדר הקודש' ההיסטורי של האדמו"ר זצ"ל והתוכניות שננגנזו (חסידים)חיים רוזנבוים
אוגוסט משוגע: מזג האוויר החריג שצפוי בשבוע הבא - ואלו האזורים בהם זה יקרה
לאחר ימי חום קשים, מערכת מפתיעה צפויה להגיע לאזורנו בשבוע הבא | החזאים מדגישים: מדובר באירוע נדיר עד חסר תקדים בישראל | אלו האזורים שבהם צפוי לרדת גשם בשיא אוגוסט (בארץ)כיכר השבת
עופר וינטר מקים מפלגת ימין חדשה; "הפתרון לבעיה הפלסטינית: ה-ג-י-ר-ה" | כך נראה לוגו המפלגה
תת-אלוף במילואים עופר וינטר הכריז בערב מיוחד שנערך במתחם שלוה בירושלים על הקמת תנועה פוליטית חדשה, והודה למארחים ולמשתתפים | בין המצטרפים החדשים ניתן למנות בין היתר את יוסף חדד והעיתונאית נטעלי שם טוב (חדשות)כיכר השבת